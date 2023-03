LUNANA: UN JAK EN LA ESCUELA

Me preocupa, desde hace algún tiempo, que la distopía como ejercicio de mirada al futuro se haya impuesto a la utopía. Tal vez, porque mientras esta última se nos pinta como imposible, la primera se acerca mucho a lo probable. Tanto que, si n miedo a equivocarme, pienso que es posible que hoy estemos viviendo una realidad que ayer fue distopía.

Durante unos minutos, deambulando por las faldas del Tibet, integrado en ese universo natural, rodeado de seres que no han tenido que elegir entre la bondad y la maldad, sencillamente porque esta última no les hace falta para vivir, para ser felices he rozado con los dedos del alma la utopía.