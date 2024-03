Macarena Regueiro estrena ‘Lo que se rompe’, un enigma onírico sobre la herencia y el deseo

La obra se podrá ver los fines de semana del mes de abril en Nave 73

Macarena Regueiro escribe, dirige y protagoniza un texto acerca de la identidad

Una reflexión en torno a las historias familiares en vigilia y la capacidad de romper con los arquetipos impuestos

Nave 73 acoge el estreno absoluto de Lo que se rompe, una pieza situada entre la realidad y el mundo onírico escrita y dirigida por Macarena Regueiro, quien también interpreta al personaje principal. Las funciones serán del 6 al 28 de abril, los sábados y domingos a las 19 h.

La propuesta presenta un lugar indefinido, el que habitamos cuando dormimos, donde el tiempo y el espacio de la realidad son un laberinto y la danza y el humor se convierten en elementos importantes para su desarrollo.

¿Hasta dónde podemos llegar a conocer nuestra historia familiar? ¿Cuánto ha podido influir en nosotras lo que no sabemos? ¿Se puede pactar el olvido? ¿Podremos romper el arquetipo y construir quienes somos y lo que deseamos? Estas son algunas de las cuestiones que traslada a escena Macarena Regueiro, acompañada de un cuerpo de bailarinas: Paula Campos, Andrea Muñoz, Carla Montero y Marta Mañas. Sus personajes remiten a mujeres anteriores que no han podido elegir sus propias batallas y siempre han estado preparadas en la defensa. Ellas la empujarán a ver lo que no se nombra, a descubrir el enigma que esconden las cosas rotas, a encontrar su propio deseo para que pueda, por fin, dormir, descansar.

El espacio de Lo que se rompe se va quebrando en varios mundos oníricos, en los que hay lugar para que la protagonista se transforme en una virgen en procesión, una bailaora en el tablao, una limpiadora, una alfarera, una cantante pop en un concierto… Cuenta con acciones performáticas, iconografía religiosa, cultura española y una canción titulada Slap my ass, producida especialmente para la ocasión, que se estrenará en Spotify el mismo día y a la misma hora del estreno de la pieza en Nave 73. Además, esta es la segunda propuesta como creadora escénica de Macarena Regueiro, tras FUMAROLAS, obra que fue estrenada en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares en el 2019.

“Una roca acoge su cuerpo incapaz de dormir. En esa imposibilidad, en esa incapacidad de conciliar el sueño, otros cuatro cuerpos la acompañan. Cuerpos de mujeres que pertenecen al mundo de la vigilia, cuerpos de mujeres de su familia, cuerpos de mujeres a lo largo de la historia, cuerpos de mujeres sin nombre que la empujan, la mecen y la despiertan”.

Ficha artística :

Dramaturgia y dirección: Macarena Regueiro

Dirección de movimiento y coreografía: Julio Ruiz

Intérpretes: Macarena Regueiro, Paula Campos, Andrea Muñoz, Carla Montero y Marta Mañas

Ayudantía de dirección: Carolina Ocaña y Antía Lousada

Colaboración coreográfica: Paula Campos, Andrea Muñoz, Carla Montero y María Molina

Plástica escénica: Antiel Jiménez

Espacio sonoro: Carlos Gorbe y Makamontada

Asesoría dramatúrgica: Soraya García

Coordinación de producción: Raúl de la Torre

Jefa de prensa: Amanda H C – Proyecto Duas

Cartel: Guillermo Benet (idea original),

Jorge Pizarro (diseño y creación) y Marta Wall (fotografía)

Fotografía: Luz Soria y Marta Wall

Vídeo: Marta Wall y Mikel Aróstegui

Con la colaboración de La triangular

