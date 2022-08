Madrid. Marzo 2020. «En pleno sombrío invierno…»

A mediados de marzo llega en forma de pandemia un virus respiratorio con alto nivel de letalidad en los más vulnerables. Las residencias, como en la que vive tu abuela, abuelo, padre, madre… parecen diseñadas para el contagio. Se decreta un Estado de Alarma que, según recuerda Amnistía Internacional, dejaba claro que no suponía la suspensión de ningún derecho universal, como era la atención sanitaria.

Imagina que a tu ser querido pasan a encerrarlo en su habitación porque es sospechoso de portar el virus. Que no entiende nada. Que cierran con llave la puerta y la marcan desde fuera. Y pasa un día, dos, tres… hasta seis semanas en un lugar en el que los pasillos son una sucesión de puertas cerradas y escenas dantescas que nunca nadie podrá saber.

Los familiares, en muchos casos no vieron los cuerpos de los fallecidos, por lo que no supieron no ya qué aspecto tenían, sino que se convertía en un acto de fe creer que un féretro con el nombre del ser querido tenía realmente los restos del familiar, en un momento en el que la UME sacaba multitud de cadáveres de estos centros a la vez.