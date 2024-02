No votaré por ningún c.br.n

Mira lo que escribe Christian en Facebook. Me he tomado el tiempo de traducirlo porque me pareció potente y cierto. Pero a pesar de que tiene razón, no puedo seguir su consejo; lamentablemente va a ser Trump o Biden ; y no puedo hacer otra cosa que votar a cualquiera que vaya contra Trump, que es con diferencia el mayor peligro. Estamos a punto de votar por Hitler en versión idiota.

«Supongo que todo se reduce a ‘guarda tu trasero’, y mi trasero y el tuyo no están en el mismo cuadrante (habla con alguien en EEUU y él vive en Almería); pero eso no significa que no me importe. No es desidia. La unión soviética cayó por buenas razones. también lo hizo roma. y el imperio español. Hay una buena razón por la que nadie invitó a los afrikaaners a su fiesta de cumpleaños durante todos esos años. Pero no tenemos a Madiba. Tenemos alientos rectales mamando la polla de aipac. Esa mierda está jodida, y ponerle tiritas a este aborto constitucional escrito por criadores de esclavos [muchos analistas jurídicos dicen que la constitución estadounidense no tiene suficientes defensas contra un presidente fascista] podría haber jugado su papel cuando esos viejos blancos dejaron de escucharnos. o a cualquier otra persona… la colonia [EEUU] ha fracasado, y ningún cadáver ambulante adornado con las barras y estrellas para siempre por valientes marines realmente significa nada para mi; y evidentemente también para muchos otros votantes. Ya es suficiente salsa, gracias. Repito; llevamos las chaquetas rojas; nosotros somos los malos. Estamos dando armas a racistas dementes que matan bebés. Pagamos por las balas y toda esa muerte. No votaré por ningún cabrón que firme ese cheque.»