¡Nos han secuestrado!

No se escandalice Buxadé , en España abundan los secuestrados, los del Palma Bellver no son una excepción. A la hora que usted lea este post –y puede ser dentro de un rato, pasado mañana o el año que viene- habrá en España millones de personas secuestradas en un pisito sin vistas al mar, ni brisa mediterránea ni aire acondicionado, niños sin playas ni zumos Don Simón ni galletas María, trabajadores precarios, padres de familia mal pagados, chantajeados y asustados, parados de larga duración, amas de casa deprimidas y desesperadas, pensionistas y jubilados sin derecho a cena ni a ventilador, jornaleros encadenados a un jornal miserable trabajando a pleno sol, emigrantes sin papeles enjaulados en invernaderos cogiendo frutas a 50º , pequeños autónomos cautivos de un pequeño negocio del que malviven con tristeza.

Sí, durante lo más duro de la pandemia, durante lo más crudo del Covid, he visto a sanitarios secuestrados en hospitales públicos durante días enteros, salvando vidas a mansalva sin derecho siquiera a un contrato decente. No me sorprenden los secuestrados de España, yo mismo he sido uno de ellos. Tampoco me sorprenden los mentecatos, los niños pitongo, los pollo pera, los abrazafarolas, los vivalavirgen, los pinchauvas que gritan libertad desde el balcón de un hotel de lujo mientras comen cuatro veces al día y se hacen selfies con un Android de dos mil euros sin saber lo que es la esclavitud o el trabajo duro.