¡Tengo una solución!

¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde que soy os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. ¡Bienvenido, Mister Marshall! (Luis García Berlanga, 1965).

Agradecido al escritor José Antonio Illanes por su propuesta en “Lapajareramagazine.com” de aportar soluciones al “problema de Cataluña”, querida comunidad de Cantabria os debo una solución, y esa solución que os debo, os la voy a explicar:

Tengo alguna experiencia en participar en comunidades de propietarios de al menos dos Comunidades Autónomas, Cantabria y Canarias. No tuve esa experiencia en otras donde residí, Galicia, Navarra, y Castilla-León.

A lo largo de mi experiencia comunitaria, incluidas aquellas donde solo fui vecino, no propietario, recurrimos a los Estatutos de la Comunidad para dilucidar problemas de índole diversa, tanto en cuanto a la materia, como a la importancia general de lo acordado.

Desde hace años, tengo muchos ya, siempre he observado gran reticencia de los ricos a juntarse o compartir soluciones con los pobres. Y eso ocurre, generalmente con la Regiones o Comunidades Autónomas. Siempre son las más ricas y desarrolladas, las que aspiran a independizarse de las pobres o menos desarrolladas, o sea que de solidaridad: cero.

En esta gran Comunidad de Comunidades llamada España, existen varias comunidades que aspiran a viajar solas en el futuro: Cataluña, País Vasco (eso sí, con Navarra y a ser posible con La Rioja y Castro-Urdiales), Valencia e Islas Baleares. No estoy convencido de que Galicia, donde hice 18 meses de Servicio Militar en la Marina de Guerra, aspire a lo mismo.

Como ven se trata de las Comunidades más ricas y desarrolladas, donde hasta los “charnegos” olvidan sus modestos y honrados orígenes. Nadie quiere viajar con la pesada carga de las Comunidades pobres o menos ricas.

Pues bien, esa solución que os debo, os la voy a pagar:

Nadie en una comunidad de propietarios o vecinos, puede adoptar salidas personales de la comunidad de propietarios o vecinos, sin un acuerdo de mayoría cualificada que lo permita según sus estatutos.

En esta Comunidad de Comunidades, llamada España, los acuerdos y desacuerdos de las respectivas comunidades, deben adoptarse por mayoría cualificada de todas las comunidades, no solo las “rebeldes”. Para ello, se requiere una reforma de la Constitución Española que permita Referéndums de separación con mayoría cualificada de todas las comunidades, para que no dejen atrás a las menos ricas o desarrolladas. Un acto de segregación de un todo, no puede quedar solo a la votación única de los favorecidos .Las soluciones de segregación, parcial o total, deben de venir de los votos de todos los españoles: Referemdun ya de todos los españoles y españolas de todas las comunidades que componen una gran comunidad llamada España. Esa es la solución justa a las ambiciones separatistas de los que quieren lo mejor, pero solo para ellos.

Jesús Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2021(Segundo año del COVID-19)

