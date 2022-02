Noticiero Viadero

Muñeco, de momento, en manos de BoVox. No es una errata.

Además dice el juez que siendo tan pequeños (los niños) pues tampoco se habrán enterado de gran cosa. Aaaaaro… por eso lo de los curas con los niños, para no traumarlos. Que majos.

La hostelería no traiciona a IDA . Los expertos dudan entre que sea síndrome de Estocolmo o de Paco El Bajo.

quiere dejar de ser portavoz nacional del«Es agotador esto, hostia«. Pues todavía no han aparecido cabezas de caballo en camas, majo.

El obispo Munilla compara la ley de protección animal con la Alemania nazi. En caso de que la idea no cuaje, siempre podrá ser ETA .

Biden pone como condición que los rusos no invadan antes de la cumbre de marras. Que si hay que hacer una cumbre, se hace, pero hacerla p’a náh, es tontería.

«Invadirla ya, jooo, venga, porfiiii, que ya he dicho a todo el mundo que la vais a invadir ¿Qué os cuesta?» off the record de Biden.