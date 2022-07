Me enternecía aquella mirada vieja que tenían todas. Leías el desengaño en sus ojos, por más que vinieran siempre maquilladas y vestidas con minifaldas de charol imposibles, por más que taconearan al entrar para que nadie se perdiera su llegada. Llegaban precedidas por un tufo de colonia cara y gastaban mucho dinero en cartones de bingo y en oro, colgantes de vírgenes, anillos con pedrusco que compraban a la joyera que se pasaba los sábados con un maletín lleno de mercancía. Esos ojos lo habían visto todo, lo sabían todo aunque ellas rieran escandalosamente y nos dieran a las vendedoras billetes de diez mil de propina si les tocaba uno de los gordos. Bebían más de la cuenta, pedían whisky con hielo como si fueran vasos de agua y muchas se drogaban. Recuerdo a, que tenía un perrito despeluchado que a veces traía dentro del bolso. Un día llegó a la sala con un ojo morado y sin dientes. Alguien contó que le había pegado su chulo porque le había llevado menos dinero del que esperaba. Nunca volví a verle ladentadura completa. Se pasaba algunas tardes, emperifollada como de costumbre, con sus medias negras y luciendo las espléndidas piernas de bailarina que le habían tocado en suerte, pero con esos ojos antiguos y esa boca destrozada, ese vacío nuclear que me hacía recordar que, con todo, a pesar de la miseria que había en mi vida, en aquel trabajo horrible, en ese antro sórdido donde conocí lo peor del ser humano, Maite y las otras chicas que bebían para narcotizar su dolor, que querían a sus perros feúchos como a hijos, que aporreaban la mesa con el puño si el número que faltaba no les salía y se iban con el viejo que se les había sentado en la mesa para volver a la media hora con dos mil pesetas más, habían perdido muchas más cosas que yo por el camino.