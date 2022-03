¿QUÉ HARÍAN USTEDES?

La duda me asedia. Se ha instalado en mi conciencia como un incómodo garbanzo en un zapato y no saldrá de ahí hasta recibir una respuesta coherente y categórica. Yo solo no la encuentro, a ver si ustedes me ayudan.

Putin ha invadido Ucrania, un país soberano. A diferencia de otras personas que ayer mismo no sabían señalar Ucrania en un mapa y hoy dan clases en las redes, yo confieso saber poco sobre el conflicto, pero la ignorancia no me exime del tormento ni de la duda, ojalá.

Hay una nación sufriendo. Un sátrapa pisoteando a un pueblo. Putin se llama, un cruce de neocapitalista bolchevique, de recalcitrante fascista y de zar echado al monte. Un totalitario sin miedo al mundo ni a sí mismo, un nacionalista peligroso.

Preside con mayoría absolutísima el Parlamento de una histórica nación: Rusia. En ese parlamento hasta los comunistas son minoría. ¡En Rusia! Con eso está dicho todo.

¿Qué hacer con Ucrania? Al margen de las medidas tomadas en conjunto, algunos países enviarán armamento. El presidente Sánchez es tachado de cobarde y de cosas peores por no secundar esa opción. Pero dejemos a Sánchez, es un okupa peligroso, el presidente de un Gobierno ilegítimo y haga lo que haga estará mal hecho. ¿Qué hacer con? Al margen de las medidas tomadas en conjunto, algunos países enviarán armamento. El presidentees tachado de cobarde y de cosas peores por no secundar esa opción. Pero dejemos a Sánchez, es un okupa peligroso, el presidente de unilegítimo y haga lo que haga estará mal hecho.

La cuestión es qué haría yo. Eso es lo importante. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted? ¿Enviaría armas a Ucrania?

Me confieso pacifista y de izquierdas. De nada sirve esquinarse. La conciencia me susurra en el cogote sin el menor miramiento: “¿Qué harías tú, Pepito Illanes? No marees la perdiz, ¿armarías a un pueblo atacado por un poderoso tirano?»

«Si la casa de tu vecino fuera violentada por bandidos y él te pidiera un cuchillo, ¿se lo darías o te lo impediría tu pacifismo, tu rechazo a los conflictos armados, tu devoción por el diálogo? Y no me vengas con el cuento del buenismo y de la ayuda humanitaria, que mantas y penicilina no paran tanques. Responde”.

Y me acorrala: “¿Cuántas veces dices que las democracias europeas abandonaron a España cuando los fascistas atentaron contra la república, que debieron armar al pueblo español, que fue un crimen y una traición bloquear la entrada del armamento comprado por la República?«

«España no podía defenderse de un ejército profesional con armas defectuosas, navajas albaceteñas y hondas de pita. Como Ucrania ahora, pedía socorro a los vecinos y se lo negaron, temiendo lo mismo que tú temes ahora: una escalada del conflicto. Y al final Hitler los puteó a todos.” no podía defenderse de un ejército profesional con armas defectuosas, navajas albaceteñas y hondas de pita. Comoahora, pedía socorro a los vecinos y se lo negaron, temiendo lo mismo que tú temes ahora: una escalada del conflicto. Y al finallos puteó a todos.”

Y sigue la conciencia o la duda o lo que sea ya, erre que erre, susurrándome en el cogote: “¿Qué pasa ahora con tu pacifismo, Pepito, con tu no a la guerra, ¿no está Ucrania en peligro como la España del 36? Tu vecino te pide un cuchillo para defenderse, ¿mirarás para otro lado y se lo negarás?”

Yo insisto en la diplomacia, en el diálogo, en el bloqueo económico, en la exploración de otras vías…

Y oigo de nuevo esa voz en la nuca, riéndose de mi pacifismo, de mis valores cristianos, de mis viejos principios, con carcajadas de loca, como Putin se reirá en su dacha de los comunistas rusos, del Parlamento y del mundo entero. “Responde, Pepito, no seas cobarde, ¿armarías a un pueblo pisoteado por un tirano?”

¿Mandarían ustedes armas españolas a Ucrania? Yo también pido ayuda y traslado la pregunta a los seguidores de este muro, donde abundan los pacifistas, los animalistas, los izquierdistas y la gente de bien, a ver si saco algo en claro

Conozco la respuesta de quienes me llaman hipócrita e indeseable y me acusan de blanquear a Putin, a la Internacional Comunista y a las reinas magas, esos nunca tienen dudas y además lo saben todo. Les pasa como a Putin. Ahora quiero conocer qué haría la gente normal. José Antonio Illanes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...