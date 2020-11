RECORDANDO EL FUTURO

Me gusta

pero me han dormido con todos los cuentos…,

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

Y he visto:

Digo tan solo lo que he visto.

Yo no sé muchos cuentos, es verdad.

Porque, ante una propuesta como es la de evitar que cientos de familias puedan ser desahuciadas, al menos hasta el 2023 , los titulares no debían ser éstos: “Podemos enmienda sus propios presupuestos” “Tensión en el seno del Gobierno por la deslealtad de Podemos” o “Enmienda conjunta con Bildu y Esquerra”.

Hoy, escuchando el tratamiento que se daba en todos los medios a la noticia de la “enmienda contra los desahucios”, he sentido la necesidad imperiosa de volver a aquel aula, a aquel Taller y, con los titulares, buscar con el alumnado la segura manipulación.

Hoy, como cada día, cuando escucho los noticiarios, he vuelto a sentir nostalgia por aquel Taller y la necesidad imperante de que la ciudadanía española tuviera una visión crítica de los herederos de aquellos medios de comunicación en papel, que manipulan nuestras vidas y nuestro pensamiento de forma tan grosera y tan infame.

Así que, con las ideas en nebulosa, sin saber el camino por recorrer, ni la bifurcación del sendero correcta, pero con la seguridad de lo que no querían ser ni hacer, decidieron utilizar la realidad, la vida en su crudeza para enseñar la lengua y la literatura española. Con esas intenciones convirtieron su clase en un Taller de prensa , un taller para la comunicación donde la realidad filtrada por las páginas de distintos periódicos se convirtió en el objeto de aprendizaje. Porque allí era donde la palabra podría tener algún sentido para ellos.

Huyendo de aquel desierto, cuyas dunas avanzaban sin cesar anegando las aulas, decidieron mirar de frente, a la cara de aquellos muchachos y comenzar a imaginarlos como lo que no eran y debían ser: ciudadanos autónomos y críticos para nadar en una sociedad que ya les había prescrito el papel de “epsilon”, de obreros cualificados, para ser los engranajes de un sistema voraz, todo un depredador con vocación de eternidad.

Sobre JuanJ Jurado 1 Artículo

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.