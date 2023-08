Recuperación de identidades y recuerdo (ARMH)

cementerio de Jaca el pasado 15 de mayo. En ella trata de encontrar los restos de nueve republicanos asesinados el 3 de septiembre de 1937. Por la petición de un grupo de familias se iniciaron los trabajos para localizar e identificar los cuerpos de: Maximino Bergua Lalaguna, Antonio Fanlo Maza, Nicasio Isabal Cajal, Esteban Aínsa Aso, Joaquín Gracia Claver, Ramón Cajal López, Benito Lalaguna Callavé, Agustín Villanúa Batalla y Juan Artigas Martínez. De las dos últimas víctimas, Agustín y Juan, desconocíamos la posible existencia de descendientes directos y gracias a la difusión en medios de comunicación y RRSS sus familiares se pusieron en contacto con la ARMH, asistiendo a los trabajos de exhumación que se estaban realizando.



Al comienzo de la guerra, según cuentan vecinos y las familias, fueron destruidas tres «pilonas» que transportaban electricidad a Biescas y los pueblos de alrededor. Esto fue utilizado, como excusa de sabotaje, por parte de la Guardia Civil y la falange para detener a nueve vecinos de Biescas como represalia entre octubre y noviembre de 1936. Fueron encarcelados en el seminario de Jaca, habilitado como prisión por los golpistas y en el fuerte Rapitán, fortaleza en Jaca también utilizada como cárcel. El día 2 de septiembre de 1937 fueron trasladados y retenidos en la ermita de La Victoria, anexa al cementerio de Jaca, para ser asesinados al día siguiente por falangistas en la tapia este del cementerio.



Ochenta y seis años después de que un grupo de pistoleros fascistas asesinaran a su padre, el hijo de Agustín Villanúa, que también se llama Agustín, visitó la exhumación. Acompañado de su hijo caminó hasta el borde de la fosa y contó cómo su madre quiso siempre recuperar el cuerpo y enterrarlo en Huesca en un panteón familiar. Su madre supo que estaba enterrado con más hombres pero nunca pudo localizar a las otras familias. Los voluntarios de la ARMH le tomaron a Agustín una muestra de ADN de cara a la identificación genética de los cuerpos. Se tomaron muestras también a los hijos de Benito Lalaguna y de Antonio Fanlo junto al resto de familiares.



La Asociación continua buscando a la familia de Antonio Gallardo Mejía, un objetor de conciencia que se negó a enrolarse en el ejército franquista y a coger un arma y que fue asesinado y enterrado sin nombre junto a la fosa común de los nueve. A finales de junio la ARMH comenzó los trabajos de búsqueda de una fosa común en el cementerio de la localidad cacereña de Casas de Belvís, en la que esperaba encontrar los restos de cinco víctimas de la dictadura franquista.



Se buscaba a los desaparecidos: Ciriaco González García, Francisco González García, Pedro Pascasio Pérez Jara, Félix Nuevo y Juan García Osado (a) Carpintero.



Los trabajos comenzaron en presencia de varios familiares con los que miembros de la ARMH mantuvieron una reunión el domingo previo al inicio para explicarles los trabajos que se iban a llevar a cabo para tratar de encontrar los cuerpos.



Ciriaco González García Nacido en Millanes de la Mata, hijo de M.ª. Asunción y Laureano, vecino de Belvís de Monroy (Cáceres) Labrador, casado con Elisa Iglesias Martín. Asesinado el 10 de septiembre de 1936.



Francisco González García Nacido en Navalmoral de la Mata, hijo de M.ª. Asunción y Laureano, vecino de Belvís de Monroy (Cáceres) de 56 años, labrador, casado con Concepción Luengo García. Tuvieron 3 hijos; Francisca, Petra e Inocencio. De ideas socialistas, aunque se desconoce afiliación. Asesinado el 10 de septiembre de 1936.



Pedro Pascasio Pérez Nacido en Belvís de Monroy, hijo de Donato y Aquilina, vecino de Belvís de Monroy (Cáceres) de 43 años y labrador, casado con Tiburcia Sierra. Tuvieron 8 hijos; ¿Martina?, Agustina, Manuel, Avelina Francisco, ¿Martín? Antonio y Mercedes. Asesinado el 10 de septiembre de 1936.



Félix Nuevo Nacido en Belvís de Monroy (Cáceres) No se conocen más datos sobre él. Asesinado el 10 de septiembre de 1936.



Juan García Osado (a) Carpintero Vecino de Belvís de Monroy (Cáceres) Edad aproximada 50-60 años. Viudo de profesión carpintero. Perseguido por el compromiso político de izquierdas de sus hijos. Asesinado el 10 de septiembre de 1936.



El motivo de su asesinato, según testimonios familiares, fue la pertenencia a un grupo de trabajadores que pretendían recuperar el derecho al uso y explotación de unas tierras que en su día fueron concedidas al pueblo de Belvís y que, por la Ley de Desamortización de Madoz, fueron vendidas al Marqués de la Romana. También formaban parte de un grupo de trabajadores que enseñaban a leer a los compañeros después de la jornada laboral. El día 7 de septiembre fueron secuestrados de su lugar de trabajo y de sus domicilios por falangistas del mismo pueblo capitaneados por el jefe de Falange local. Durante tres días fueron encerrados en la cárcel de Belvís y torturados. Llevados al cementerio de Casas de Belvís, presuntamente, fueron ejecutados por un falangista del pueblo de Almaraz conocido como “Tío Cuchichí”. Los trabajos se llevaron a cabo durante dos días y con la inestimable colaboración de los familiares que en todo momento acompañaron al equipo y ayudaron en la prospección. Después de realizar sondeos en dos zonas diferentes del cementerio, entre los espacios de panteones construidos posteriormente, se finalizaron los trabajos sin conseguir localizar la ubicación de la fosa común. Probablemente los cambios en el cementerio causaron la desaparición de la fosa.



Los familiares de las víctimas se han dirigido al Ayuntamiento de Belvís de Monroy, lugar de procedencia de los cinco asesinados, para solicitar la colocación de una placa que recuerde sus nombres y su asesinato.



El conocimiento histórico de lo ocurrido fue posible gracias a las investigaciones de Xosé Miguel Suárez Fernández. La recogida de testimonios junto con la búsqueda de la ubicación de los entierros fue realizada por Miguel Freire.



El 18 de julio de 1936 en cuanto se tuvo conocimiento de la sublevación del ejército el gobierno municipal de Ribadeo organizó a través de un comité de guerra la requisa de armas y vehículos para hacer frente a las fuerzas sublevadas, operaciones en las que participaron algunos vecinos. Varios carabineros del puesto participaron en la defensa de la villa al mando del Teniente Ramón Lorenzo Fernández y el alférez Antonio Trujillo Rodero, ambos sometidos posteriormente a consejo de guerra y ejecutados en Lugo.



En este caso las sepulturas estaban localizadas con la numeración 129 y 130, gracias al registro del libro de enterramientos, contrastado con las lápidas todavía existentes, se pudo triangular la posición de las fosas. Los restos óseos aparecieron en un estado de conservación bastante deteriorado pero los objetos encontrados en una de las sepulturas ayudaron a confirmar que el cuerpo localizado en la sepultura número 130 corresponde a Manuel Mon Miranda. Manuel pertenecía al cuerpo de carabineros y aparecieron en buen estado de conservación las insignias de su uniforme. El 3 de junio la ARMH entregó a su familia, en el Ateneo Republicano de Vallecas, los restos identificados de Anisio Castillo, natural de Agudo, Ciudad Real. Su cuerpo fue exhumado en septiembre de 2021.



Después de pasar por el campo de concentración de Castuera y haber escapado para que no volvieran a detenerle los fascistas, Anisio se quitó la vida por no soportar el dolor que había vivido, la persecución que padecía y la distancia con su familia. Ocurrió en 1943. Con una carta y estas palabras se despedía de sus hijos: «…que encontréis quien haga bien por vosotros para siempre jamás». Domingo Écija Buendía era jornalero y miembro de la UGT de Sacedón, en la provincia de Castilla la Mancha. Tras ser detenido, el 15 de enero de 1940 un Consejo de Guerra franquista le condena a muerte. El 3 de mayo de ese mismo año es fusilado y sus restos depositados en la fosa número cuatro del cementerio de Guadalajara. La Asociación exhumó sus restos en octubre de 2021. Después de un complejo proceso de identificación debido a las características de las fosas del cementerio de Guadalajara finalmente se consiguió la identificación positiva mediante ADN. El 27 de mayo la familia recibió en Sacedón los restos de Domingo acompañados por un grupo de voluntarios de la ARMH.



El hermano de Domingo, Ciriaco, también fue fusilado por el franquismo el 24 de febrero de 1940 en Guadalajara. En 2018 sus restos fueron exhumados e identificados de la fosa 2 del mismo cementerio. Con la entrega de los restos de Domingo la familia cierra por fin un doloroso capítulo.



Queremos destacar el papel de Rubén, bisnieto de Domingo, que es voluntario de la ARMH y ha colaborado en todas las intervenciones que hemos realizado en Guadalajara durante los últimos años. Durante las últimas semanas se han realizado en el laboratorio trabajos de limpieza y análisis de los restos exhumados durante la primera mitad de 2023. La Asociación ha contado con la ayuda de Vasiliki Louka antropóloga que ya colaboró con nosotros en la exhumación de Jaca y que ha estado una semana realizando el análisis antropológico de las nueve víctimas de esta exhumación. Por otro lado, en septiembre contaremos de nuevo con la colaboración de Gonçalo Carnim y de Flavia Carapeto del Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. que examinarán los restos exhumados en Grau, Ribadeo, Busdongo y Primout.



En septiembre de 1936 Urbano y Marcelino fueron arrestados y trasladados al campo de concentración de San Marcos de León con otros cuatro vecinos de Valencia de don Juan.



Urbano González Soto tenía cuatro hermanos y estaba a punto de casarse con su novia Carmina. Estuvo arrestado varios días en la cárcel de Valencia de don Juan,



Marcelino Quintano Fernández el 17 de septiembre de 1936, cuando se disponía a celebrar con su familia el cumpleaños de su sobrino Salomón, se presentaron armados varios falangistas en busca de Marcelino. Cuando le obligaron a subir a un camión para llevarle preso su madre Antonia trató de impedirlo aferrándose a los laterales de la caja e implorándoles que no se llevaran a su hijo. Los falangistas apartaron las manos de la mujer golpeándolas con la culata de sus fusiles.



El laboratorio de la Universidad del País Vasco ha podido extraer muestras de ADN de otros cuatro esqueletos exhumados, que están siendo cotejadas con muestras de otros familiares de víctimas.



La obra iba a ser representada en julio pero el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y Vox desde las últimas elecciones municipales decidió cancelar la representación argumentando que problemas presupuestarios no la hacían viable.



La ARMH registró oficialmente su ofrecimiento explicando los motivos por los que ha decidido llevar a cabo esta propuesta:



«Hemos conocido la polémica sobre la censura de la obra teatral, El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, dirigida por Xavier Bobés y Alberto Conejero, que tenía previsto representarse en Briviesca el pasado 15 de julio. Se trataba de la conmemoración del maestro republicano Antonio Benaiges, que fue asesinado por un grupo de pistoleros falangistas y enterrado en una fosa común. Su compromiso con la enseñanza, con la mejora de la educación y con acercar la cultura a su alumnado merecen un reconocimiento por su ejemplaridad, como la de miles de maestros y maestras perseguidos por la intolerancia y castigados por ejercer dignamente una profesión destinada a terminar con el analfabetismo secular y extender oportunidades a toda la sociedad.»



En algunos medios de comunicación se difundió la noticia de que la cancelación de la obra tiene que ver con problemas presupuestarios pero consideramos que un acto cultural con esa dimensión simbólica debe seguir adelante.



Compramos el oro de leer a Cervantes, Calderón, Quevedo, a Lorca y Galdós. Compramos fusiles para ir contra hermanos. Compramos maletas para decir adiós.



Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “este banco fundado en plena dictadura llama luchar contra hermanos a un golpe de Estado y a defensa que hicieron millones de personas para defender el Gobierno surgido de unas elecciones democráticas. A ver si pueden explicar qué armas compraron Lorca o Machado para luchar contra hermanos o cómo lucharon contra hermanos las víctimas del bombardeo de Guernica y quiénes eran sus hermano en la aviación nazi que se puso a las órdenes de Franco”.



En el primer texto enviado por la ARMH se dice:



Cuando el anuncio dice «compramos fusiles para ir contra hermanos» y antes utiliza la figura del poeta Federico García Lorca, asesinado por un grupo de fascistas, está practicando negacionismo acerca de las miles de víctimas civiles, asesinadas por pistoleros de falange, que siguen desaparecidas en fosas y en cunetas, y que no compraron ningún arma para ir contra hermanos. ¿Qué armas compró Lorca? ¿Qué armas compró mi abuelo que era un comerciante en Villafranca del Bierzo que fue ilegalmente detenido, torturado, asesinado y sus asesinos escondieron su cadáver para que su familia no pudiera enterrarlo y multiplicar así sus padecimientos? ¿De quiénes eran hermanos los pilotos nazis de la Legión Cóndor que bombardearon Madrid o Guernica? ¿Y los italianos que bombardearon Barcelona?



La narración del golpe de Estado de julio de 1936 y de la imposición por la fuerza y la extrema violencia que ejercieron los franquistas para instaurar una dictadura como una «guerra entre hermanos» es un blanqueamiento de los responsables del golpe de Estado, del asesinato y la desaparición de miles de civiles que siguen en fosas comunes, la persecución y tortura de miles de disidentes políticos y morales, la creación de 300 campos de concentración. incluido uno específico para homosexuales; la designación de cargos públicos a dedo, sin la celebración de consultas democráticas y el robo de sus ahorros y propiedades a cientos de miles de familias que no apoyaron el golpe de Estado franquista. ¿Acaso diría Bankinter que el terrorismo son «atentados entre hermanos»?



Esa publicidad manipula el relato de la verdad histórica para exculpar al franquismo, humilla a las víctimas que siguen desaparecidas y a sus familias y difunde la idea de que era o es lo mismo un Gobierno elegido en las urnas de unas elecciones democráticas, con sufragio universal masculino y femenino, que un grupo de Golpistas que con ayuda de los ejércitos de Hitler y Mussolini conquistaron violentamente el poder. En resumidas cuentas, es una forma de decir que la democracia y la dictadura son hermanas.



Las respuesta en los dos dictámenes del organismo de Autocontrol Publicitario, que se puede leer completo en este enlace:



“Así las cosas, esta Sección puede concluir que la Publicidad reclamada, atendiendo a su interpretación de conjunto y desde la perspectiva de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no transmite un mensaje contrario a la legalidad ni a los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución. En consecuencia, esta Sección no considera infringido por la Publicidad reclamada el principio de respeto a la legalidad y a la Constitución vigentes establecido en la norma 2 del Código de AUTOCONTROL”.



Desde la ARMH se concluye explicando que “llaman a un asalto al poder violento por parte de los golpistas de 1936 una lucha contra hermanos, utilizan una moneda franquista que gira y gira “por la gracia de Dios” para vincular el franquismo al desarrollo económico, otra gran ocultación de los crímenes de la dictadura; y dicen “compramos maletas para decir adiós” para explicar que medio millón de personas tuvieron que exiliarse y huir del fascismo español para salvar la vida. Digan lo que digan del consumidor medio se trata de un relato que blanquea la dictadura y embellece lo que considera logros económicos ocultando sus inmensas violaciones de derechos humanos”. La ARMH ha denunciado ante el organismo de Autocontrol Publicitario una campaña de Bankinter en la que se interpreta la guerra civil como una lucha entre hermanos. …»qué memoria más frágil tenemos y luego recordamos o buscamos en la memoria histórica en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en en los asilos, les hemos dejado ahí que se nos mueran de asco y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión; es que esto sí lo sabes que es así, no? Si estás al corriente. Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecesor. Con esos ámbitos de protección de la memoria histórica y eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal, si no han conocido ni a su padre algunos; a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era”.



Como ya recordareis los stolpersteine son, literalmente, “piedra que hace tropezar”. Las placas de bronce que se colocan intentan llamar la atención del caminante con el objetivo de honrar al deportado al que representan. Voluntarios de la Asociación son los impulsores de este proyecto en la ciudad de A Coruña, y primero en Galicia, donde se reconocerá los nombres de diecisiete vecinos deportados a campos nazis, después de un laborioso proceso de investigación, así como en la búsqueda de familiares.



Los seis primeros stolpersteine fueron dedicados a:



Julio Martínez Arias ingeniero progresista, se incorporó al ejército de la República y se exilió en Francia cuando la guerra llegó a su fin. Apresado y llevado a la Stalag XII-C de Wiebelsheim, fue deportado el 15 de mayo de 1941 a Mauthausen. Murió gaseado en Harteim el 7 de septiembre de 1941.



Leopoldo López Criado vecino de Campo da Leña. Fue capturado por los alemanes en Francia y llevado a la prisión de Wiebelsheim. Fue trasladado a Mauthausen, a Gusen, donde lo asesinaron el el 3/11/1941.



Luis Rafales Lamarca nació en la ciudad de A Coruña. Se exilia y es deportado a Mauthausen desde la prisión de Frankenthal el 24/5/1941. Fue asesinado en la cámara de gas en Hartheim, solo cinco meses después, el 9/9/1941.



Eduardo Sánchez García nació en el Campo de Artillería, a Coruña. Fue apresado por las tropas alemanes, y llevado prisionero a Moosburg. El 31/08/1941 ingresa en Mauthausen y lo destinaron al subcampo de Vöcklabruk. Consiguió sobrevivir hasta la liberación.



Adrián del Castillo nació en la coruñesa calle de San Andrés. Fue capturado y llevado a la prisión de Trier. El 25/1/1941 ingresa en Mauthausen. Tras ser enviado al subcampo de Gusen, lo gasearon en Harteim el 24/9/1941.Arturo García Lagares nació en la ciudad de A Coruña el 25/3/1885. Fue capturado y llevado prisionero a Trier. El 25/01/1941 ingresó en Mauthausen y poco después lo trasladaron al subcampo de Gusen donde fue asesinado el 12 de julio de 1941. A continuación os enlazamos un podcast en el que participó Emilio Silva en el marco de un acto en Defensa de la Democracia frente al riesgo de la indiferencia y la abstención, al que la Asociación fue invitada por la Red Zadig España formada por un grupo de psicoanalistas.