Sin city o la derrota de los núcleos urbanos

En los barrios, los locales de cercanía que tejieron relaciones próximas entre comerciantes y vecinos durante décadas, son reemplazados por salones de juego y sucursales bancarias, cuando no por cocinas fantasma, consignas donde dejar las maletas o apartamentos turísticos para guiris. En las zonas más populares aparecen narcopisos con la misma utilidad para el sistema que los focos marginales de venta de droga años atrás.

En la TV , emiten en prime time programas que condenan estos barrios al vender la idea de que te reciben a machetazos cuando pones un pie en ellos, que en cada esquina hay una pelea a cualquier hora del día y todo son problemas de convivencia permanentes causados por personas racializadas. Esa misma TV no emite nunca un programa que hable de los problemas que en otros barrios, menos estigmatizados, genera un turismo tan masivo como ilegal. Mucho menos para hablar de los abusos permanentes de la explotación laboral, las condiciones abusivas de la banca, las denuncias a las empresas de telefonía… incluso las multimillonarias concesiones / regalo que Madrid hace a Florentino o a la Iglesia cada año en negocios de todo tipo.

Porque en este país los problemas de la calle no parecen tener nada que ver con las desigualdades sociales (sería impensable, ya que, según sus cuentas, un mena cobra 4.700 euros al mes). De hecho, este Madrid acaba de darle a Milei DOS medallas en reconocimiento a su labor, y este las ha recibido para gritar desde la tribuna pública que “la justicia social es una aberración” (y lo dice quien se la pasa viajando con dinero público a quien no ha vivido de otra cosa que no sea desangrar las arcas públicas para repartirlo a toda su famiglia).