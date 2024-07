Conocí a Soledad Gallego Díaz personalmente hace ya más de dos décadas. En aquel tiempo, compaginaba mi trabajo de profesor con el de concejal y portavoz del grupo municipal de IU en Úbeda. Se dio la circunstancia de que, siguiendo el turno rotatorio establecido en el Ayuntamiento para proponer pregonera o pregonero de las fiestas locales, el grupo municipal que representaba eligió a Soledad para dicho cometido. La elección no fue fortuita, el nombre de su padre, Matemático José Gallego Díaz, es también el de un centro de primaria de la ciudad, hoy reconvertido en centro de Secundaria. Por aquel entonces, un proceso de «guentificación» del centro escolar ponía en peligro su continuidad. Soledad no dudó en acudir a nuestra llamada, ofreciéndonos un pregón ajustado y preciso, que acabó por convertirse en una reivindicación emocionada no sólo de la figura paterna, sino de la de aquellas y aquellos docentes republicanos purgados por la dictadura franquista. La luz del conocimiento y la razón frente a la penumbra enajenada de la falta de educación y la fe ciega.