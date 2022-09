Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

NO PASARÁN.

QUIÉNES SERÁN LOS SIGUIENTES… LOS QUE NO PIENSEN COMO ELLOS? O DIRECTAMENTE LOS QUE PIENSEN?

Sobre JuanJ Jurado 49 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.