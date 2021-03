«UNA RADIOGRAFÍA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE 2007 Y DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA»

«La realidad que cuenta esta novela no es elegante ni sofisticada, no, es del color del hierro y del sudor, huele a días

y noches sucesivos al borde del sumidero, sabe a cañerías y a sopa de sobre, tiene la textura de los flexos de luz humilde en los deberes de la mayoría de los niños y niñas. […] Como nos dice el autor, el vaso no está medio vacío ni medio lleno.

El vaso está roto. Y alguien tiene que recordárnoslo de vez en cuando»

Adolfo Gilaberte

«Tierra Quemada habla de esa España que Galeano podría

llamar la de los nadies. La España de los últimos. La España

de los que pagan los platos rotos del señorío»

Diego Horschovski

Tierra Quemada, de Rafael López Vilas, se presenta como un proyecto de riesgo, tanto por la crudeza y la potencia de su discurso, como por la valentía crítica y descarnada con que está escrito. Una historia necesaria para, en plena pandemia, poner luz sobre el profundo deterioro de la salud democrática y la desigualdad que acucian a la sociedad española, y que, decididamente, incita al lector a dejar de apartar la vista de los problemas que carcomen el sistema y lo invitan a pasearse por los sótanos más tenebrosos y obscenos del realismo social.

El autor nos hace bucear en la trama de una novela ambientada en la crisis de 2007 auspiciada por la corrupción, el

estallido de la burbuja inmobiliaria, los recortes sociales y los rescates bancarios, un tema tratado de una manera muy sucinta por la narrativa española, y en el que Rafael se adentra para

mostrar una radiografía implacable que relata la devastación de una sociedad abrumada por el miedo, la desigualdad y la

ruina, y se pasea por los vericuetos más putrefactos de las

cloacas del Estado, de manera estremecedora.

DISTRIBUIDORA: Mala Hierba

Después de dar esquinazo a las ciencias empresariales y de toda una década dedicándose a la pintura tras su paso por la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, RLV tuvo su primer encontronazo serio con la ficción durante un curso de guión cinematográfico.

“Tierra Quemada” ha sido preseleccionada en el XXVII Premio Andaluz de la Crítica 2021. En 2019, Versátiles Editorial publicó su poemario Lobo come lobo, primer volumen de la que ha bautizado como “Bilogía Obrera” (preseleccionado en el XXVI Premio Andalucía de la Crítica 2020) y participó en los libros colectivos “Todo esto era campo” Versátiles Editorial, y en “Relatos de Viaje”, perteneciente al XIV Concurso de Relatos de Viaje Moleskine 2019. En 2009, Ediciones Idea publicó su poemario “Recuerdos de la cisterna”, y en el 2007 fue finalista del Premio Joven de Novela de la Universidad Complutense de Madrid.

