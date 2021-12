“Sssst… yo conozco a esa mujer. Vivía rodeada de pájaros en la avenida Lenox. También conozco a su marido. Se encaprichó de una chiquilla de 18 años y le dio uno de esos arrebatos que te calan hasta lo más hondo y que a él le metió dentro tanta pena y tanta felicidad que mató a la muchacha de un tiro solo para que aquel sentimiento no acabara nunca. Cuando la mujer, que se llama Violet, fue al entierro para ver a la chica y acuchillarle la cara sin vida, la derribaron al suelo y la expulsaron de la iglesia. Entonces echó a correr, en medio de toda aquella nieve, y en cuanto estuvo de vuelta en su apartamento sacó a los pájaros de las jaulas y les abrió las ventanas para que emprendiesen el vuelo o para que se helaran, incluido el loro, que decía: “Te quiero”.

Inicio de la novela Jazz, Toni Morrison

“Volví a decirte que eras tú el motivo de que Adán se comiera la manzana, corazón y todo. Que cuando salió del Edén lo hizo convertido en un hombre rico. No solo tenía a Eva, sino que conservó en la boca y por el resto de su vida el sabor de la primera manzana del mundo. Fue el primero en saber cómo era. El Primero en morderla, en morderla a fondo. En oír su crujido y dejar que la piel roja le partiese el alma”

Jazz

Nacida con el nombre de Chloe Ardelia Wofford (más adelante, se convierte al catolicismo y adquiere como segundo nombre el de Anthony, haciéndose llamar Tony en su época universitaria) Sus padres, Ramá Wills y George Wofford, vivían en el sur poco antes de nacer la pequeña Chloe, el 18 de Febrero de 1931, para poco después hartos de la segregación marchar a Lorraine, estado de Ohio, donde nace la futura Tony Morrison, la segunda de cuatro hermanos.

El año en que ve la luz la escritora, EEUU está en plena crisis desde que en 1929 la bolsa cayera y con ella la economía se trastocó. La pobreza en su casa es absoluta. Se cuenta que al no poder pagar el alquiler el propietario de la vivienda donde residen los Wofford, la quema…con ellos dentro. El padre presenció el linchamiento de unos negros que habían emprendido un negocio, a manos de blancos, lo que le generó un desprecio y trauma insalvable hacia la raza blanca por parte del progenitor y una conciencia indeleble en Morrison. El padre, no dejaba que ningún blanco cruzara el umbral de su casa.

En los primeros años de vida, Tony va a la escuela pública y desde muy joven trabaja como asistenta en casas de adinerados blancos. Su abuela le desgrana viejas historias y cuentos de la esclavitud, llegadas directamente de los ancestros africanos y con ello, Tony aprende que la fantasía y la palabra son refugio ante el dolor y la penuria. Esos relatos llenos de magia y poesía serán desarrollados por su literatura hasta llevarla a la cumbre de su talento. Comienza a leer con pasión a Jane Austen, Leon Tolstoi, Charles Dickens y varios gigantes de la novela con lo que se forja la vocación literaria

Además de trabajar de sirvienta estudia Filología inglesa y Humanidades hasta graduarse en Howard University y doctorarse en Cornell.

Se casa con el arquitecto jamaicano Harold Morrison, del que toma el apellido, tiene dos hijos que al divorciarse se quedan con ella.

Trabaja como editora para Random House mientras consigue estirar el tiempo para escribir su primera novela Ojos azules, que fue publicada en 1970. Pasa un tanto desapercibida porque Tony Morrison escribe desde la negritud, desde la vida marcada por una historia común a su raza. Es mujer. Es negra y pobre…

La segunda novela lleva en 1973, Sula y la tercera La canción de Salomón consigue el Premio Oficial de la Crítica (Nacional Books Critic Award) Tony Morrison no escribe para blancos conformistas ni para negros integrados o domados. La suya es literatura de profundidad, con la pretende no dejar indiferente al lector/a: «Siempre he buscado producir un impacto poderoso en el lector con lo que escribo. Y con la brevedad como norma hay que ser muy cuidadoso en las descripciones para preservar lo que se desea transmitir. No quiero que la gente se distraiga ni un instante. Busco que el lector se entregue y quiera pasar las páginas rápidamente. El arranque de una novela es lo más importante para mí, al igual que el final. Me interesa una literatura con imágenes, con un lenguaje y unas palabras intensas donde cada una de ellas tenga su fuerza y su lugar preciso».

Son sus propias palabras las que definen su obra. También responde a una entrevista realizada casi al final de su vida con estas palabras:

«Quiero descubrir una verdad sobre la vida cotidiana de Estados Unidos, la vida de los afroamericanos viviendo en un contexto histórico crítico que se ha ocultado. A los países les gustan los cuentos de la patria porque les da seguridad a las personas. La realidad es una triste verdad donde tenemos mucho que ocultar y avergonzarnos. En mis libros busco hacerlo desde el lado del conquistado. Lo que hago es quitar las tiritas para que se vea la cicatriz de la sociedad, la realidad. No hay que tener miedo de mirar al pasado porque sólo así se sabe quiénes somos”.

Gracias a Tony Morrison no solo la población negra norteamericana reconoce quien es y su puesto en la historia sino que es todo el país quien testimonia en sus libros.

Llegan los reconocimientos a la monumental escritora en 1989 cuando desempeña su labor como profesora de letras en la elitista Universidad de Princeton, en el estado de Nueva Jersey. En 1988 fue galardonada con el Premio Pulitzer. Y en 1993 llega el Premio Nobel convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en recibirlo. Una consagración absoluta de la niña pobre nieta de esclavos. En el texto del Premio Nobel se dice que : “su arte narrativo impregnado de fuerza visionaria y poesía que ofrece una pintura viva de un aspecto esencial de la realidad norteamericana».

Y así es. Tony Morrison forma parte imprescindible de la realidad norteamericana y mundial.

El 29 de mayo de 2012, el presidente Barack Obama le entregó a Morrison la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2016, recibió el Premio PEN/Saul Bellow.

Toni Morrison falleció el lunes 5 de agosto de 2019 en un hospital la ciudad de Nueva York. Además de arrancar la tirita de la historia norteamericana ha dejado como legado una obra literaria de enorme calidad y ha devuelto el orgullo de raza. A la suya. La negra.

Obras

Novelas

The Bluest Eye 1970

Sula 1973

Song of Solomon 1977

Tar Baby 1981

Beloved 1987

Jazz 1992

Paradise 1997

Love 2003

A Mercy 2008

Home 2012

God Help the Child 2015

Otros

The Black Book (1974)

Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (1992)

Birth of a Nation’hood: Gaze, Script, and Spectacle in the O.J. Simpson Case (1997)

Remember: The Journey to School Integration (2004)

What Moves at the Margin: Selected Nonfiction (2008)

Burn This Book: PEN Writers Speak Out on the Power of the Word (2009)

The Origin of Others (2017)

