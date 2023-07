Tal vez un día de estos

– soleado o tiritando de desnudeces,

un tiempo de entretiempo,

como corresponde al gris de un hombre que ni fú ni fa-

mi hijo escriba:

ha muerto mi padre.

Y por un día

tan solo por un día,

o tal vez dos si alguno

acostumbrado a quedar bien con las ceremonias,

los escritores que escriben un libro,

los cumpleaños de los vecinos de Facebook

y otras cosas que son rutina

o serrín de carpintero

o repartidor de me gustas sin saber exactamente qué,

alguno, digo, educado para la vida social

de los ingenieros antes de ser poetas,

se retrase y no se entera del momento,

mi casa será un campanario

mi viuda la más famosa del barrio

mi compadre digno de compasiones

mi caballo más veloz que un podenco,

mi florista la mejor con las dalias,

mi patio muy guapo tal como está

perdidos árboles, crisantemos y pájaros,

mi suburbio más cerca que un novio,

mi pueblo digno de una ciudad,

mi recuerdo el de Holden en Picnic.

Y hasta puede que digan

le gustaban mucho los perros

eso da la medida de sí mismo como hombre.

Y al día siguiente

o pongamos dos por los retrasados,

de nuevo se hará el silencio

y yo estaré lejos como Bogart en Casablanca

o el indiano de Maitechu mía

o el sambo Manuel en su amargura.

Os digo que lo entiendo

lo mismo que Ángel por sus cumpleaños

o Luis cuando le recordaba

« mañana no será lo que Dios quiera«.

Si yo que me quiero tanto

me olvido de mí a diario

y no sé si la puerta es para entrar o salir,

si creo que más de 70 son 17 años

y una blusita donde empiezan las historias,

si creo equivocadamente que el amor

es gratis y nunca se agota como el agua,

si me llamo y no me contesto

¿ cómo no asimilar

que la tarde languidece y no hay eternidades?