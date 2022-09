Un gran temor.

Hemos crecido, sido educadas y grabados los mandatos de género del comprender, pensar en los demás antes que en nosotras, perdonar, contemporizar, dialogar, no mostrarnos agresivas ni excesivas, no sacar la rabia, ser femeninas al uso, dulcificar nuestras formas y movimientos, ocultar los comportamientos ansiosos o demandantes.

Una crece habiéndose tragado todo ese pack costando media existencia deconstruirlo y se da cuenta también de lo fácil que es pasar del lado del camino en el que te lanzan y recibes epítetos halagadores como flores, a aquel en que te demonizan si te sales por la tangente o respondes a una agresión o interpelas al de enfrente sobre lo que no te cuadra.

Pasar de te quiero a no, de bella a bestia, de maravillosa a execrable, de sabia a ignorante, de me encantas a no te soporto es sencillísimo.