Una necesidad.

Cuento los días que pasamos sin tener sexo mutuo y me preocupo cuando el sumatorio es mayor de una semana, le digo que a mí no me apetece, que estoy agotada, que no quiero tanta rapidez y celeridad, que mi cuerpo la mayoría del tiempo sueña con dormir abrazada. Le explico que a mí también me gusta el sexo pero no así, no por obligación.