VIVA CUBA LIBRE… DE EMBARGOS Y BLOQUEOS

Vaya por delante, por si alguien tiene alguna duda, que amo, respeto y muero por la libertad, pero la de verdad, la que me enseñaron los poetas con sus hermosas palabras, con sus exilios y sus vidas. Lo de la libertad de mercado, donde los consumibles tienen más derechos que muchas personas de este planeta, se la dejo a la señora Ayuso, para que, con ella, se tome las cervezas que tenga a bien.

Vaya por delante, por si alguien tiene alguna duda, que amo, respeto y muero por la democracia, pero la de verdad, es decir aquella que va atada indisolublemente a la justicia social. La otra la que se resume en una papeleta, un voto (cautivo por la miseria, la alienación, la ausencia de educación…) se la dejo también a la señora Ayuso y a los que, como ella, piensan que la democracia, en el fondo, no es más que un formalismo, para justificar el único orden social posible. Aquel que controlan los poderosos.

Partiendo de estos previos, he decir que el interesado debate sobre Cuba que la mayoría de medios de comunicación ha planteado, no sólo me parece superficial y simplista, además, es grosero y manipulativo. Y sería más rico y justo si se extendiera como debate ético a todo el orbe.