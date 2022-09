Y MESI SE SUBLEVÓ.

La respuesta por parte del organismo federativo no se ha hecho esperar: apoyo público y total al entrenador y amenaza a las jugadoras de inhabilitación de por vida. Con la selección no se juega.

Y uno, como ciudadano común y corriente, se pregunta si la respuesta del organismo federativo no debería haber sido otra, es decir, indagar en la calidad y cantidad de la denuncia, o lo que es lo mismo, abrir un expediente informativo que concluya y valore la veracidad de la denuncia y el nivel de responsabilidad ante la misma, tanto del equipo técnico denunciado, como de las jugadoras denunciantes.

No sé si, al final de este desaguisado, triunfara la cordura, pero. de entrada, el tufo a «macho» del mismo es evidente. Fútbol y nacionalismo, en este país, suman y huelen que apestan. Así que, en esto como en tantas cosas, me alegro de que Mesi, se alce en rebelión, por su puesto me estoy refiriendo a Silvia Meseguer, jugadora de fútbol.