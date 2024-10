Lo más curioso de ello es que en no pocas ocasiones la duración de dicho vínculo no había ido más allá de unos meses.

A lo largo de estos años de trabajo en consulta con mujeres siempre me ha llamado la atención el dolor tan grande, enorme, casi insostenible de muchas de ellas al romperse una relación amorosa.

He llegado a hablar por teléfono con algunas que me contactaban, sin conocerme en persona, para llorar amargamente la ruptura y contarme que no sabían cómo seguir sus vidas.

Cómo «seguir» con nuestras vidas después de una relación de meses.