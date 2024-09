EL ESPEJO CÓNCAVO

Me gusta

«Cuando se banaliza la memoria, me pregunto si nuestra sociedad no se estará perdiendo o confundiendo todas las batallas, confundiendo derecho y deber, verdad y mentira, o llevando a la juventud por el camino del odio, el antisemitismo, el fascismo y la xenofobia. Son muchos los falsos profetas, en Europa y en el mundo que quisieron llevarnos por esos falsos caminos. En nuestras manos está detenerlos».

Desmemoria, analfabetismo, degradación de la palabra, individualismo, incomunicación… Este es el coctel. Pronto, si no le ponemos remedio, hablaremos todos la misma lengua, la de los protagonistas de las pinturas negras de Goya. Entonces, una voz quejumbrosa nacida de los anaqueles de la Historia resonará en cualquier idioma, para echárnoslo a la cara.

La memoria no son las imágenes, la memoria es fundamentalmente la palabra compartida. Cuando Goya , en su serie negra, critica los males de la sociedad en que vive, quizás también, de la que es capaz de imaginar, hace que los protagonistas de su pintura sean animales, o sea, seres privados del don de la palabra, por tanto, de la memoria.

