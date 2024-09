Me acuerdo del tiempo en que miraba el ordenador como si fuera una caja que no sabía abrir.

Me acuerdo de la camiseta de leopardo que me costó la propina de un mes. Volvería a ahorrar para comprármela.

Me acuerdo de aquel jueves en que no pensaba salir y salí. Alguien te colocó de pronto en la barra de ese bar al que nunca íbamos porque los dos éramos expertos en escribir guiones improbables.

Me acuerdo de cuando sonaba «Hey» en el coche de mi tío.

Me acuerdo del frasco de cristal de Maderas de Oriente casi vacío, pero nunca vacío.

Me acuerdo de todas las veces que mi madre me dijo «qué rara eres, hija mía».

Me acuerdo de que me atropelló un coche. Cuando me levanté del suelo pensé que estaba muerta y aquello no me pareció no tan importante.