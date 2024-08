Esto no es noticia

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

En GAZA, se está cometiendo un genocidio, pero su onda expansiva será infinita, porque, si se deja que los palestinos sean exterminados, si no hay una avalancha de personas con responsabilidad que paren esta atrocidad, el exterminio será del ser humano, el de toda esperanza de su existencia.

Dicen los noticiarios que, tal vez esto, esta crueldad sin límites visibilizada en la imagen de un hombre deshecho, mostrando los papeles del registro de sus hijos, pueda presionar para que pronto se consiga una paz frágil, pero paz, al fin y al cabo, una paz raquítica e injusta que no solucionará el problema en su raíz, pero que tendrá la virtualidad de que Kamala Harris , el antídoto contra Trump , pueda ganar las elecciones, porque, en el fondo y en la superficie, es esto lo que interesa: hay que ganar las elecciones, luego lo de la miseria humana, si eso, ya hablamos… Incluso podemos montar un Congreso , un Concilio o unas Jornadas donde los mayores expertos expongan su doctrina.

Sobre JuanJ Jurado 78 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.