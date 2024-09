Evolución e involución humana.

Que dice Trump que los inmigrantes (¿qué inmigrantes?¿los venezolanos, cubanos, ucranianos… o esos son veganos? ) comen gatitos y perretes de vecinos de Springfield -sí, pero no se equivoquen, no del de los Simpson, aunque podría ser un perfecto guion de los mismos-. Y las feminazis abortan fetillos de nueve meses. No en Springfield, sino en todo EEUU, que lo sabe él porque se lo han contado.

Ni una mínima duda de que pronto, bien sea Abascal, Alvise , Ayuso, o cualquiera de la pandilla basura ultra de la patria española, repetirá el mantra porque es lo que tiene el tipo de piel anaranjada y peluquín de esparto, que es inspirador.

El miércoles, sin ir más lejos, Ayuso (mente preclara donde las haya) dijo que la izquierda se droga mucho para destruir Occidente y todo el capitalismo, lo sabe ella de buena fuente. Que manda narices mentar la soga en casa del ahorcado. Ya imagino los sudores fríos en el despacho de Génova 13 del que le dejan jugar a ser jefe, que no lo es porque no quiere, Feijoo, con los ojos en blanco, preguntándose si su amigo del alma Marcialiño Dorado, era un infiltrado del marxismo internacional y los Charlines con Miñanco a la cabeza, emisarios directos de don Lenin. Directos subtenientes del padrecito Stalin que cultivaban la fariña por ideología marxista leninista para destruir las bases de la cultura occidental judeo/cristiana y tal. En el rincón de pensar anda Albertiño, aun dentro de su perplejidad más absoluta. Les pido que recemos por el pobre una oración para que dios nuestro señor le de paciencia porque es hasta posible que un día se vene, agarre una garrota y la lie en Sol. Ganas no le faltan, se dice mordiéndose los puños con rabia severa.

Los inmigrantes comen gatetes y perretes, por joder, claro. No como hacían nuestros antepasados de la posguerra que se sacudían la pereza persiguiendo lo que fuera: gato, perro, rana, mule mierdero o detritus de otras casas más afortunadas, por puro hambre. Contaban los abuelos que ni un gato se veía por la calle, y que su sabor y textura era tan similar al conejo que en ocasiones se hacía la broma.

Pero no, los mexicanos islámicos que llegan en bandadas, hoyando Occidente para violar blancas y repoblar América con pieles oscuras y ritos satánicos, comen mascotas por joder, ya digo. Como las feminazis que abortan en vez de parir, o después, recuerden que aquel hijo de Suarez hablaba de abortar a los diez u once meses. Pues eso, que ellas abortan bebés blancos, pero se embarazan con gusto de los morenos. O algo así.

Reconozco la fascinación que me producen los discursos de toda esa tropa y el seguimiento que tiene. Imagino a los yonquis de Valdemingómez, Alto San Isidro, las 11.000 viviendas o de la calle San Pedro de Santander, ante los picos, así como a los pijos de Castellana o Chueca, frente a la hilera de rayucas que tienen delante en baño de diseño , preguntándose perplejos, si estarán colaborando a la destrucción de Occidente con su tema.

La perplejidad me llega hasta tal punto que me pregunto en qué momento la mente retrocedió hasta más allá de Atapuerca, justo hasta los inicios de la humanidad cuando se producía la evolución de simio a humana. O más. Que los imbéciles digan imbecilidades no es raro, lo que pasma de verdad es que tengan seguidores/as. Y los tienen, vive dios que los tienen. En Madrid y el EEUU, mismamente. En todo los estados…pero allí van más sobrados, todo hay que decirlo. Por no hablar de los votantes de Alvise, que eso es oro puro del retroceso mental hasta el periplo involucionado de la mente humana.

Si les preguntan a ustedes si tienen algo que ver con esa gente, digan que no. Ustedes, queridas seguidoras/es del magazine, tienen que ver con la evolución. Y si les dicen que se sienten superiores y creciditos, digan que sí con la cabeza pero desde cierta distancia. Me temo que de pura involución, los especímenes que admiran al caballero naranja de peluquín hortera, llegarán pronto hasta el canibalismo y no es plan. Lo mismo lo de las mascotas va por ellos. Al tiempo.

María Toca Cañedo©

