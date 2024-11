La pianista y cantante brasileña Eliane Elias sube el telón de JAZZMADRID en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

La Barba Dixie Band paseará esta semana su música por el centro de la ciudad con un espectáculo de calle

• El mismo escenario acoge en los próximos días al contrabajista Christian McBride; a Chano Domínguez Trío con Javier Colina y Guillermo McGill; al virtuoso pianista madrileño Moisés P. Sánchez, y al Tapestry Trio del saxofonista Joe Lovano

• Llegan a JAZZMADRID las jóvenes promesas que estudian en escuelas de música y conservatorios, con la Soler Jazz Band y la Creativa Junior Big Band en CentroCentro y Matadero, respectivamente

• También en CentroCentro habrá figuras consagradas como el trío formado por Antonio Serrano, Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero; Markus Stockhausen Group; Viktorija Pilatovic Quartet; Josemi Carmona y Corey Harris

• En la programación oficial, en otros escenarios, el público podrá disfrutar de Donny McCaslin; Sarah Mckenzie, J Noa; Chief Adjuah; Baldo Martínez Grupo; Pedrito Martínez, Antonio Sánchez y Michael League; Chico Pérez; Cucurucho Valdés y Javier Colina; Kinga Glyk; el dúo compuesto por Martirio y Chano Domínguez; Gabriel Ríos y la Sun Ra Arkestra

• Un total de 20 conciertos oficiales de jazz en todas sus formas impregnará estos días el alma de la ciudad

JAZZMADRID 2024 llega al Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Eliane Elias es la encargada, el miércoles 6 de noviembre, de abrir por todo lo alto las puertas de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte. El Festival Internacional de Jazz de Madrid programa esta semana un total de 20 conciertos oficiales y un espectáculo de música de calle protagonizado por la Barba Dixie Band con un itinerario que tendrá origen, también el día 6, en CentroCentro a las 18:00 horas, y finalizará en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Conciertos en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

La pianista, compositora y cantante brasileña Eliane Elias es una de las grandes responsables del gran interés que despierta el jazz latino desde hace algo más de un par de décadas. Ahora se presenta con un grupo que incluye al contrabajista Marc Johnson y a intérpretes de muy diferente formación. A través de un repertorio que aglutinará éxitos de origen fonográfico disperso y otros incluidos en álbumes tan recientes como Mirror mirror y Quietude, Eliane Elias seguirá mostrando su muy singular talento, localizando las equivalencias entre la bossa-nova de su país y el cool jazz estadounidense.

La semana en el Fernán Gómez prosigue cargada de talento. El jueves día 7 iluminará la escena el contrabajista Christian McBride con el proyecto Remembering Ray Brown, acompañado por Benny Green y Greg Hutchinson. McBride ofrece en este espectáculo un sentido homenaje al histórico contrabajista Ray Brown.

El viernes arranca el fin de semana en JAZZMADRID con la actuación del trío de Chano Domínguez. Un concierto que se interpretará en la frontera, en un territorio que no pertenece a nadie y que crece gracias a la unión artística de dos identidades tan vivas como el jazz y el flamenco. El trabajo del pianista titular, Chano Domínguez, y el de sus dos escoltas en la rítmica, Javier Colina y Guillermo McGill, se ubica, desde hace años, en esa encrucijada.

El sábado impregnará el escenario del Fernán Gómez la música del pianista madrileño Moisés P. Sánchez, una figura clave del jazz hecho entre nosotros. Un músico capaz de alcanzar el corazón de sus oyentes muy al margen de los esquemas, etiquetas y corrientes principales con las que tantas veces se encasilla la existencia del jazz. Sus composiciones proceden de muchos lugares: por el formato con el que se presenta -piano solo- el concierto tendrá un origen fonográfico disperso, aunque es previsible que ofrezca también algunos títulos de los que componen el álbum publicado por el artista la pasada primavera, Dedication II.

Cierra la programación de la semana en este teatro municipal el saxofonista Joe Lovano, que dirige el Trio Tapestry con la pianista Marilyn Crispell y Carmen Castaldi en la batería. Los tres vienen ahora a escenificar las composiciones de un álbum titulado OurDaily Bread, caracterizado por su música muy libre e ingeniosa.

Programación en CentroCentro

El miércoles 6 de noviembre llega a CentroCentro el trío formado por Antonio Serrano, Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero, con el espectáculo Bach & “Bach”. Este auditorio también será testigo el jueves 7 del concierto del trompetista Markus Stockhausen, un agente fundamental en la construcción del jazz de avanzada de los últimos cuarenta años y leyenda viva de este estilo en el marco continental europeo. Al día siguiente se adueñará de la escena Viktorija Pilatovic Quartet, grupo liderado por la artista que le da nombre. Cantante de jazz, compositora, líder de banda y educadora lituana afincada en Valencia, Viktorija comparte su amor por el jazz a través de su música original: letras poéticas,

