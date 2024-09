Llega la cuarta temporada de ‘FAN’, la comedia que plantea cómo sobrevivir cuando la lucha por tus sueños se te va de las manos

Estreno de la tercera pieza de La Corona Producciones, escrita por Juan Jesús Di Manuel y dirigida por Eva Ramos y Laura Ledesma

Trata la lucha por los sueños y contra el ego, revisando el fenómeno fan desde una perspectiva cómica y reflexiva

Los domingos desde el 29 de septiembre en el Teatro Lara

FAN se acaba de estrenar en Argentina y prepara gira nacional por España



El Teatro Lara acoge el reestreno de la obra FAN, que cumplirá en cartel cuatro temporadas. Tras el éxito conseguido anteriormente, La Corona Producciones regresa a Madrid desde el domingo 29 de septiembre, con una obra de humor sobre las relaciones humanas, las personas atípicas y los capítulos por cerrar.

Juan Jesús Di Manuel firma esta obra que también protagoniza junto a Laura Ledesma y Santi Cuquejo para trasladar una pregunta: ¿Qué harías por conseguir lo que deseas? Con un inicio disparatado en el que una fan secuestra a su ídolo, el público será testigo de cómo esta comedia de situación se transforma en una historia sobre el precio del éxito, las amistades del pasado, las traiciones por superar y el propio ego.

La dirección de Eva Ramos y Laura Ledesma pone en escena una comedia en la que cualquier semejanza con la realidad podría ser una coincidencia. O no. Mediante un juego de personajes excéntricos y giros inesperados, las reflexiones apuntan en dos direcciones: qué serías capaz de hacer por tus sueños y hasta dónde llega tu ambición.

FAN podría ser una comedia absurda más sobre los entresijos del famoseo, las redes sociales y los autógrafos. Pero nada es lo que parece. La obra recorre el camino que hay entre las expectativas y la decepción y entre el reconocimiento y la reconstrucción personal tras el fracaso.

“Poner en pie esta obra ha supuesto un ejercicio catártico para toda la compañía, porque tiene mucho de nuestras vivencias personales. Todos tenemos dentro una parte de cada uno de los personajes de FAN. Estamos seguras de que los espectadores también se sentirán identificados y no podrán evitar reírse, incluso cuando queden al descubierto las sombras de cada uno”, comentan Eva Ramos y Laura Ledesma.

FAN se estrenó en mayo de 2022 en Madrid y ya ha cruzado el charco, llegando a Argentina el pasado mes de junio con una gran acogida de público. Se trata de la tercera propuesta de La Corona Producciones, un equipo que ya ha estado en el Teatro Lara con Una corona para Claudia y El grito de la tortuga. El reestreno de su más reciente producción se podrá ver en la sala Lola Membrives los domingos a las 18:15 h desde el próximo 29 de septiembre y, en esta temporada, iniciarán una gira nacional por nuestro país.

¿Por qué es tan importante conseguir lo que ansías? ¿Qué te falta en la vida para apostarlo todo por ese sueño?

Madrid. Noche lluviosa de esas que te empapan los tacones. Podría ser una noche cualquiera en la que Canadá regresa a casa de trabajar, se ducha y se echa a dormir, pero, por suerte o por desgracia, no lo es. En su portal encuentra a Mónica, una chica que llora de forma desconsolada bajo la lluvia. Canadá podría no hacerle caso y no tener en cuenta que Mónica parece muy afectada por algo. Podría, pero no lo hace. Para y le pregunta qué le ocurre. Mónica contesta y, sin saber muy bien cómo, terminan en el ático de Canadá. Lo que ocurre a continuación podríamos explicártelo. Podríamos, pero no tendría ninguna gracia porque deseamos que tú también subas a casa de Canadá. Lo único que te adelantamos es que esta noche es de todo menos una noche cualquiera.

Equipo :

Elenco: Juan Jesús Di Manuel, Laura Ledesma y Santi Cuquejo

Dirección: Eva Ramos y Laura Ledesma

Autoría: Juan Jesús Di Manuel

Co-autores: Laura Ledesma, Jaime Riba y Eva Ramos

Escenografía: Tela Catola

Diseño de iluminación: Alicia Pedraza

Diseño de sonido: La Corona Producciones

Vestuario: Sandra Gimeno y Francisca Amores

Técnica: Alicia Pedraza

Estilismo y fotografía: Antoinella y Óscar García Junco

Cartelería: Hipatialabs

Fotografía: La Chula

Prensa: Amanda H C – Proyecto Duas

Agradecimientos a Francisca Amores, Javier Rivera, Cristina Amores Eternos, Jorge Elorza y Arte4

Información completa y fotografías pinchando en este enlace



Amanda H C – Proyecto Duas

Directora y responsable de Comunicación de Proyecto Duas

Marketing y comunicación en Teatro Madrid

Comunicación compañía [los números imaginarios]

proyectoduas.com

@proyectoduas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...