Penalti a favor del fascismo

No es que lasea una organización antifascista, solo es que consideran que realizar el saludo nazi es “conducta discriminatoria”. Asimismo, ordenaban al club exhibir una pancarta, antes del partido, con el lema “No al racismo”.

Sobre el asesinato de Jimmy, la versión oficial, repetida por todos los medios, afirma que hubo una cita entre las dos aficiones (rivales ideológicos) para pegarse, y que ambas iban armados hasta los dientes. La propia policía confirmó que la hinchada del Dépor no había quedado con nadie, y el conductor del autobús confirmó que en el vehículo no había ningún arma. Los que sí habían quedado y se hacían fotos con las barras que portaban eran los hinchas atléticos, ante una misteriosa inoperancia policial. La causa fue archivada porque la Justicia no supo identificar a ninguno de los agresores, a pesar de que estos grupos cuentan con policías infiltrados entre sus filas. El Frente Atlético pagó la defensa de los principales acusados.