SE ACABÓ LA FIESTA

Este mundo que se nos cae a cachos anda cada vez más perdido entre las luces cegadoras y la inteligencia artificial, no dejemos que los interesados surtidores de la oscuridad sean los guardianes de la biblioteca, aquella donde se esconde la risa y, con ella, la luz del conocimiento.

El Medievo no sólo es un etapa histórica, es una actitud ante la vida, una negación del ser humano, en favor de un dios cruel y bárbaro, porque de la barbarie se alimenta. Negacionistas, terraplanistas, creacionistas, trumpistas, neofascistas, han comenzado a desandar la Historia , haciendo buenas las palabras del venerable Jorge, el oscuro bibliotecario de la novela de Umberto Eco: no existe el progreso en el saber, sólo una sublime y continua recapitulación…

Un mundo que se incendia delante de mis ojos, sin saber muy bien qué es lo que debo resguardar de la quema, del fuego que amenaza tras la puerta, que ha comenzado ya a dificultarme la respiración, que es la capacidad para pensar, para buscar las causas, para orientarme en las revueltas de un laberinto, para seguir un hilo conductor que me lleve a la casilla de salida, porque, como escribió T.S. Eliot : «No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar«. Tal vez, ese sea el camino, comenzar de nuevo, salvar los muebles, leer en la historia, buscar la luz que nos lleve a otro Renacimiento , al humanismo perdido.

La Edad Media ya no es sólo una etapa histórica que sobrevive entre legajos y libros de Historia. El Medievo es y será un «apagón», un vacío de la luz y el conocimiento que seguirá llenando páginas de libros de Historia , incluso cuando éstas sean virtuales, cuando se transmitan en micro soportes, cuando sean redactadas por la IA …

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.