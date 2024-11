Si la izquierda fuera igual que la derecha en España

La presidenta de Madrid , por ejemplo, tiene su famosa frase de “si te llaman fascista, es que estás en el lado correcto de la historia”. No me imagino a nadie en la izquierda, ni siquiera en la dirección de EH Bildu , que afirme en ningún momento “si te llaman etarra, estás en el lado correcto de la historia”.

¿Os imagináis que en un pleno, un presidente de izquierdas arrancara una foto de Miguel Ángel Blanco y la destrozara con la mayor de las rabias expulsando a las dos diputadas que la tenían entre manos? No, porque eso es un privilegio reservado para un presidente autonómico del PP con fotos de dos fusiladas por el franquismo y no por ETA .

La presidenta de Madrid fue a una sesión del Congreso y gritó “¡Hijo de puta!” al presidente. No solo no me imagino a ningún dirigente de izquierdas haciendo algo parecido, sino que, aún sería más difícil imaginar que, en lugar de pedir perdón, pasaran a hacer chascarillos, bromas y todo tipo de merchandising (hasta cestas de navidad para regalar en el partido) con el “¡Me gusta la fruta!”. Ellos tienen el privilegio de no pedir jamás perdón.