Storne DeLarverie.

Fue una rebelión, un levantamiento, una desobediencia por los derechos civiles, no fue un maldito motín.

Stormé DeLarverie referido al Stonewell

La butch de Nueva York

A veces los grandes sucesos, las revoluciones que cambian el mundo, o una parte del mismo, tienen un detonante sencillo. El cansancio, el agotamiento de ser pisados por la misma bota una y otra vez.

Storme DeLaverie nació en Nueva Orleans, de madre negra, y padre blanco. No sobraba nada en la casa de los DeLaverie, la madre trabajaba de sirvienta. Storme nunca supo con exactitud la fecha de su nacimiento. Por eso apuntó la del veinticuatro de diciembre de 1920. La segregación era endémica en el sur y la niña pronto supo que su piel era factor de discriminación, humillaciones y vejaciones varias. Ni blanca ni negra, ambas cosas a la vez, lo que la producía desafección de ambas comunidades. Además de eso, a los ocho años, Storme descubre que tiene otra diferencia con el resto de las niñas de su edad. Es lesbiana.

Conforme pasaban los años esta joven se convierte en una mujer alta, hermosa, fuerte y con un vigor y arrojo fuera de lo común, tanto que sus primeros trabajos se desarrollan en el Ringlyng Brothers Circus, realizando un espectáculo montando a caballo. Una brutal caída la lesiona y se aleja del espectáculo equino. Poco después salta al mundo del espectáculo convirtiéndose en presentadora del Teatro Apollo de Brookyn y del Radio City Music. Se convierte en la primera y única Drag King del espectáculo, jugando con la identidad. Comienza a vestirse de hombre, alternando su imagen con vestimentas femeninas. En su vida diaria, impone el mismo estilo, andrógino, unisex, tanto que creo una forma de vestir que fue imitada por multitud de mujeres en el mundo, que no se identificaban con la tipicidad femenina. Su pelo corto, largas camisas, pantalones amplios, fue y sigue siendo imitado.

Storme DeLarverie forma pareja con Diana, una mujer con la que compartió su vida durante veinticinco años, hasta que esta última murió en la década de los setenta. Storme llevaba siempre su foto, según contaba Lisa Camistraci, amiga y albacea.

Quiso la casualidad, que esta mujer vapuleada por la vida, valiente, acostumbrada a defenderse de la hostilidad, estuviera el veintiocho de junio de 1969 en un bar donde se reunían los colectivos de gais y lesbianas de Nueva York. Su nombre ha pasado a la historia, Stonewall, se llamaba el pub, cosa que ni se imaginaban esa noche que era como tantas. El acoso policial, las detenciones sin motivos, los golpes propinados por unas fuerzas de orden público discriminatorias e incívicas tenían hartos a los habituales del pub. El colectivo lgtbi+ de todo el mundo estaba acostumbrado a ello, eran pacíficos, incluso cuando se les agredía de forma salvaje. Hasta ese veintiocho de junio.

La policía entró en el pub, como solía hacer. Sin tener certeza por el tumulto que se formó, pero todo apunta a que una de las agredidas y esposadas fuera Storme. Pataleó, golpeó a los policías, que se ensañaron con ella. Eran cuatro intentando inmovilizarla. La hirieron en la cabeza abriéndole una brecha por donde sangraba de forma abundante, lo cual no impidió que esta mujer brava gritara a la multitud que asistía impávida a la agresión: “¡No vais a hacer nada!” Y la comunidad despertó de pronto. La rabia por tantos desprecios, golpes, insultos, humillaciones, brotaron como un volcán. Mientras Storme pataleaba y rugía de rabia, el resto del colectivo puso en huida a los policías que por primera vez tuvieron que marchar amedrentados por un grupo revolucionario de “locas” y “butchs” que celebraron la victoria con el regocijo inusual de verse vencedores. A partir de ese año, el Stonewall se celebra como Día del Orgullo Lgtbi+ en todo el mundo y los integrantes de la comunidad saben que sus derechos son luchados con furia por sus integrantes.

Lisa Cannistraci, una amiga de DeLarverie y propietaria del bar de lesbianas del Village Henrietta Hudson contó años después que las palabras de Storme confirmaban los hechos: «Ella me dijo que lo hizo» «‘Nadie sabe quién dio el primer puñetazo, pero se rumorea que fue ella, y ella dijo que fue ella»

La furia de Storme es posible que ayudara a despertar la del resto. Y se hizo historia.

Storme De Larverie, formó parte de escuadrones de protección que patrullaban las calles donde vivían o se divertía su colectivo, cuidando de que nadie volviera a agredir a “sus chicas” como las llamaba.

En su obituario en The New York Times definió a esta gloriosa mujer:

“Alta, andrógina y armada -tenía un permiso estatal de armas-, la Sra. DeLarverie vagaba por la Séptima y Octava Avenidas y apuntaba entre sus 80 años, patrullando las aceras y controlando los bares de lesbianas. Estaba al acecho de lo que llamaba «fealdad«: cualquier forma de intolerancia, intimidación o abuso de sus «niñas». … Ella literalmente caminaba por las calles del centro de Manhattan como una superheroína …”

Obituario DeLarverie’s

Vivió en el famoso Hotel Chelsea de la ciudad de Nueva York, donde «vivió en la atmósfera creada por los muchos escritores, músicos, artistas y actores»

Su fuerza y carácter protector se extendió hasta mujeres y niñas víctimas de maltrato, a las que cuidaba con mimo. Al preguntarle el por qué de su implicación social, solía responder: «Alguien tiene que preocuparse.» La gente dice: «¿Por qué sigues haciendo eso?» Les digo: «Es muy simple. Si la gente no se hubiera preocupado por mí cuando estaba creciendo, con mi madre negra, criada en el sur, no estaría aquí.»

Conforme su vida pasaba, la sociedad y el colectivo fue consciente de su labor y se le concedieron reconocimientos diversos. El 7 de junio de 2012, Brooklyn Pride, Inc. honró a Stormé DeLarverie en la Brooklyn Society for Ethical Culture proyectando la película de Michelle Parkerson. Stormé: The Lady of the Jewel Box. El 24 de abril de 2014, DeLarverie fue honrada junto a Edith Windsor por el Brooklyn Community Pride Center,6​ «por su fortaleza y valentía.»

Los últimos años sufrió demencia por lo que los pasó en una residencia de Brookliyn desde 2010 hasta 2014 en que murió, el veinticuato de mayo de fallo cardiaco. Siguieron recordando a esta singular mujere otorgándole honores por su vida de entrega generosa, convertida en uno de los símbolos más admirados y queridos del colectivo lgtbi+. En junio de 2019, DeLarvarie fue uno de los cincuenta «pioneros y héroes» estadounidenses en el National LGBTQ Wall of Honor dentro del Stonewall National Monument(SNM) en el Stonewall Inn de Nueva York.21​22​ El SNM es el primer monumento nacional de los EE. UU. dedicado a los derechos e historia LGBTQ​ y la inauguración del muro se realizó en el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall.

Descanse en paz la mujer que con sus puños y rebeldía dio comienzo a una revuelta que cambió el mundo.

María Toca Cañedo©

