Tendremos vergüenza aunque estemos muertas.

La frase completa es “aunque estemos muertas nos va a dar vergüenza” y no es mía, aunque me gustaría, sino de Pilar del Río, que en un programa matinal que suelo escuchar, “La Cafetera” la dijo dejándome, pensando en la razón que le asiste.

Vivimos tiempos de reflujo. En la postguerra mundial el conjunto de la sociedad andaba contrita y temerosa por lo vivido. Los campos de muerte eran un grito infrahumano hacia la sordera de una población que no quiso ver, no quiso escuchar el exterminio de millones de seres que caminaban en silencio por las ciudades, sacudidos por perros rabiosos, subían a trenes hacia el destino que los convertiría en humo o en alimento para cuervos. Los bombardeos, la destrucción y el augurio de lo cerca que estuvo el mundo del apocalipsis, hizo que tanto pueblo como gobernantes se dieran cuenta de la fragilidad humana ante el horror y se pusieron a construir instrumentos de paz. Se crearon las Naciones Unidas y diversos organismo que arbitraran futuros conciertos. A la vez, desde el gigante americano se tomó en cuenta, con buen sentido, que, de la humillación, la congoja y el expolio al derrotado, brotan monstruos.

Franklin D. Roosvelt y Eleanor (no obviemos la influencia de esa gran mujer en el presidente) pensaron que no podían repetir los errores de la anterior posguerra.https://www.lapajareramagazine.com/eleanor-roosvelt De nada sirven las victorias en el campo de batalla si el odio que generan impulsan nuevos conflictos. Keynnes ayudó mucho con sus teorías económicas, y se generó el New Deal, realizando una gestión monumental de ayuda y puesta en marcha de estados fuertes que tuvieran sesgo protector para las poblaciones depauperadas. Jamás la humanidad vivió mejor que en los años que siguieron al gran desfalco. Jamás los sueños se pensaron cumplidos con los avances sociales y la postergación de las ideas militaristas/colonialistas.

Fue un sueño breve. La guerra fría comenzó al poco y con ella tornaron las águilas del Pentágono y del resto de países -sin obviar ni un momento al bloque opuesto- tornaron a surcar los cielos del desmadre militar teñidos de un pseudocolonialismo bien dirigido por las grandes multinacionales que de forma solapada impusieron criterio de gobierno, invasión de pueblos rebeldes, derrocamientos de gobiernos no sumisos y en fin, comenzaron a engrasar la maquinaria propagandista para exportar la vergüenza.

A ello voy. Como Keynnes ayudó a crear las teorías económicas que salvaron Europa y tornaron en rostro humano un sistema caduco y cobarde, otro economista, este más malvado, más escuálido y más feo, Milton Friedman y sus chicos de Chicago prestaron voz y prototipo a un nuevo orden mundial. ¡Ajá, ya tenemos la solución! pensaron los sombreados gobernantes que no se presentan a elecciones, apenas salen en prensa y destilan su veneno capitalista por el mundo. No necesitamos tanques, ni generalotes que ensangrientas las calles, llenan estadios y nos avergüenzan un poco con su mala baba. Ya está. Tenemos el circunloquio. Tenemos el revisionismo. Tenemos la estratosférica posibilidad del cambio de estandarte sin que apenas se note.

Con ellos dio comienzo al grotesco invento del neoliberalismo -hago notar que el secreto está en el prefijo- Y se pusieron a componer mensajes que para eso se habían fijado y aprendido del mejor propagandista del mundo mundial, el hermano Goebbels, que sí, era un pesado con la cosa judía, pero el puto amo en cuanto a la técnica de la desconstrucción del lenguaje.

¿Qué existe un problema porque los multirentistas utilizan la vivienda como bien especulativo? La solución es clara: demos más derechos al rentista, liberemos más y más el mercado porque según el pequeño Friedman (en tamaño y en moral) todo lo corrige el mercado, que se autorregula sin intervención. ¡Plas! magia potagia. Si dejamos que el especulador especule, que el explotador explote, que el corrupto corrompa, el sumo sacerdote mercado se regula. Solito, con nula intervención del estado. Chimpún.

¿Qué tenemos una invasión oprobiosa, con un pueblo masacrado, con hospitales ardiendo, colegios en llamas, bebés sin madre, madre sin hijo? Con el truco friedmaniano y la magia potagia, tendremos oportunidades de negocio increíbles, porque del fuego sale bisnes. De arrasar un pueblo nos van a salir unas urbanizaciones hermosas con adosados ajardinados y parquecitos infantiles muy cuquis.

Alguna voz se levantó entonces y apuntó con la timidez pertinente.

-Chiqui, que están matando miles y miles de civiles, niños/as sobre todo ¿no te parece abusar?”

-¿Qué dices? ¿acaso los muertos tienen ojos azules, son rubitos, tienen la piel tan blanca como flor de azucena? No, entonces no preocuparse. No pasa nada porque de todos es sabido que el fuerte se comió al débil desde que el mundo es mundo.

-Oye, Nethan, que mira que nosotros celebramos al rey David que pudo con el otro con una honda y era pequeñuelo y tal.

-Calla, cojón, que eres un pesadito. King David era un hotel inglés que nuestro mecenas Menahem Beguim, que Jhavé guarde, hizo saltar por los aires* así que calla y sigue bombardeando a los que huyen hasta que no quede ni uno. Después te pasas por Líbano, Siria y de refilón machacas a los ayatolás y luego volveremos a la gran Patria de los hijos de Sión y gozaremos de paz esperando al Mesías que ha de venir, ya verás tú.

https://parstoday.ir/en/news/west_asia-i226232-menachem_begin_israeli_terrorist_winner_of_nobel_peace_prize

Todo esto, claro está, es de consumo interno. ¿Qué dice la propaganda de los alumnos aventajados del doctor Goebbels? Que se trata de pura y genuina defensa. Que los palestinos vivían durante miles de años las tierras prometidas por Yahvé por joder, que no son personas sino animales agresivos que pretenden arrebatarnos lo que robamos. Que Líbano es un estado terrorista y que las guarderías, colegios, hospitales, tanto de Gaza como de Líbano, Siria, Irán en las cunitas, en las camas, en los quirófanos, en los tugurios donde viven estas escorias, esconden terroristas con Kalashnikof presta a ser usada contra el inocente pueblo judío que solo quiere paz y amor en el mundo.

https://www.rtve.es/play/videos/telediario-1/burlas-plena-guerra-imagenes-humillantes-palestinos-polemicos-videos-soldados-israelies-gaza/15986698/

Claro que la casualidad ha querido que en paralelo hubiera otra guerra. Otra invasión. Otros bombardeos. Solo que esta vez se trata de los malotes del manual, los rusos, quienes hacen las fechorías y canta un poco que en Ucrania se defienda el derecho de los invadidos a defenderse pero en Gaza, Líbano y los que seguirán, no.

Da lo mismo porque para eso están los USA para rizar palabras en el más puro estilo goebeliano con el conseguido fin de ver lo negro blanco y lo verde azul.

Cuando aquellos tres macarras iletrados de las Azores, invadieron Irak, las calles de Occidente se llenaron de rabia. Exultantes salimos con el grito agudo de ¡NO A LA GUERRA! Vociferamos por parques y alamedas cientos de miles de personas consiguiendo, en España, destronar al demente del trío y cambiar un gobierno. Ahora nos preguntamos ¿dónde está esa gente?, ¿dónde se encuentran los millones de jóvenes que verán truncada su vida cuando todo lo emprendido por estos orates se termine de desmadrar? cuándo el odio generado por tanta muerte e invasión torne en suicidas que tiren bombas a degüello por las calles del mundo ¿libre? Porque los neocons, se olvidan de una cosita que tuvo muy en cuenta Roosvelt, Churchill y hasta Stalin, que las derrotas si se gestionan mal generan un odio eterno. Y que los triunfos, jamás de los jamases, dan soluciones pacíficas duraderas.

Andamos dormidas, un poco alienaditas porque los goebelianos nos han convencido que haciendo lo contrario a la lógica se consigue antes lo deseado. Es decir que, si queremos llegar a Madrid desde el norte, lo mejor es que tomemos la autopista hacia Irún, crucemos la frontera, lleguemos a Paris y sigamos para arriba, porque las direcciones y los viajes se autorregulan y pronto nos encontraremos con que el mercado se ordena y ¡pumba! por la magia potagia sacada del Chicagoteam, nos hallaremos en Madrid, felices, en libertad y con la caña puesta.

Lo que me temo, es que como dijo Pilar del Río, cuando las cosas no salgan como el milagro goebeliano especula, cuando ocurra lo lógico y muramos como chinches, entonces y solo entonces, vamos a sentir mucha vergüenza de habernos dejado engañar.

María Toca Cañedo©

*El sarcasmo viene porque el tal Menahem Beguin, que fue primer ministro de Israel, y antes un terrorista sanguinario que ponía bombas a los ingleses que dominaban su tierra. Bombas que asesinaban a gente inocente como los que murieron en el hotel King David. Claro que el poder y más si es amigo de yanquis, esculpe la mentira hasta convertirla en verdad creíble.

