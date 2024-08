‘Tengo hambre es jueves’ llega al Teatro Lara este verano para superar el duelo por desamistad

Las amistades no siempre duran para toda la vida. Según crecemos tomamos caminos distintos, evolucionamos en nuestros gustos o tenemos otras prioridades. De repente, lo de salir, beber ya no es el rollo de siempre, y lo que antes era química y conexión se desvanece. Intentamos seguir, encontrarnos en algún punto, pero ‘Tengo hambre es jueves’. Con este título, Cía. La Peatonal llega a la Sala Lola Membrives del Teatro Lara todos los jueves, del 8 de agosto al 12 de septiembre, para hablar de un tipo de ruptura que nos es incluso más incómoda que la amorosa, la que tiene que ver con los amigos. Fran (Flavia Forni) y Aris (Asier Albertos) son amigos de casi toda la vida, han llegado a ser inseparables, aunque no están pasando por su mejor momento. A veces no sabemos lo que nos pasa, por qué nos pasa, ni desde cuándo nos pasa; a veces sólo podemos contestar “tengo hambre es jueves” porque todo lo demás se resiste a ser explicable; a veces no sabemos por qué ya no queremos lo que queremos, pero así dejamos que sea. ¿Puede resistir la amistad el paso del tiempo o tiene fecha de caducidad? ¿Evitamos que se apague o acompañamos su extinción? La amistad que acaba convirtiéndose en nostalgia ‘Tengo hambre es jueves’ es la primera producción de Cía. La Peatonal, fundada por dos actrices muy jóvenes, Flavia Forni (Stuttgart, 1998) e Iciar Ventepan (Madrid, 2002), y es una obra que, precisamente, nace por el hambre que tienen de crear y hacer carrera tras finalizar su formación en Réplika Teatro. De hecho, la dramaturgia corre a cargo de Forni quien, a sus 26 años, siente la necesidad de contar ese momento en el que te das cuenta de que no solo tú, sino de que esa familia que en algún momento elegiste también madura, se marca nuevos propósitos y teje otras redes acordes a su momento vital, y que ni ellos están para ti, ni tú para ellos como lo estabais antes. «Con ‘Tengo hambre es jueves’ quería darle cabida a estos momentos, esos recuerdos, ese pasar del tiempo y esa distancia que rompe todo tipo de relaciones. Quería darle un lugar a la nostalgia tan específica que se nos queda en el costado izquierdo y nos deja avanzar, pero a veces pincha demasiado fuerte. Con esta obra he necesitado llorar como una niña pequeña e intentado entender que mi mejor amigo también crece, también cambia y también va y viene como todo el mundo.» Dice Flavia Forni. Un texto que germina de una vivencia muy íntima para hacerse universal. Tal y como dice Jaime Cano, director de la pieza: «Yo creía que iba a dirigir un texto muy personal de Flavia y que a modo de bibliografía iba a necesitar en algún momento conocer más detalles de sus experiencias, pero su texto me ha llevado a mi biblioteca personal. A los tres nos ha pasado.» Esta obra participó en el Festival Mutis 2024 de Barcelona dentro de la categoría Teatro Profesional Emergente, llevándose el premio a mejor obra y dirección. Datos de interés Dónde: Teatro Lara – Sala Lola Membrives (Corredera Baja de San Pablo, 15) Cuándo: Todos los jueves del 8 de agosto al 12 de septiembre Hora: 22:00h Duración: 75 min Entradas disponibles aquí Ficha artística y técnica Texto: Flavia Forni Dirección: Jaime Cano Idea original: Flavia Forni y Asier Albertos Elenco: Flavia Forni y Asier Albertos Diseño de iluminación: Jaime Cano Espacio sonoro y escénico: Jaime Cano Diseño de vestuario: Asier Albertos Diseño de cartel: Isabel Méndez Comunicación: Javier González (Adiria) Mediakit con recursos gráficos aquí Más información y entrevistas: Javier González