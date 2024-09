Unión Militar Democrática

Sonaban aun en nuestros oídos los compases de Grandola Vila Morena, cuando en el fin de semana del día 31 de agosto y uno de septiembre de 1974, se reunían en casa de Fernando Reinlein, en la calle, entonces llamada, General Mola , hoy Paseig de San Joan, doce jóvenes, tres de ellos comandantes del ejercito y el resto capitanes. Enardecidos por las imágenes portuguesas en donde unos capitanes, hartos de colonialismo criminal que los enviaba a los países africanos a sostener una metrópolis que fenecía de dictadura y pobreza, salieron a la calle con sus fusiles a los que pronto les crecieron claveles. ¿Por qué no aquí? se preguntó Busquets, o más exactamente “¿se puede hacer aquí?”

El ejército español se sublevó en 1936…o gran parte del mismo; seguía viviendo de las rentas de un triunfo lejano que les erigía como vigías de la patria. Ofuscados sus mandos, durante la República, por la organización que pretendía modernizarlo equiparándolo a las fuerzas armadas europeas, convirtieron al gobierno democratico y más concretamente a Manuel Azaña, es obsesión a batir. Franco, militar africanista, formado en la cultura de crueldad y sadismo que eso suponía, en esa época, dirigía con mano de hierro la Academia de Zaragoza formando el espíritu fascista de los mandos de un ejército endogámico proveniente de las clases privilegiadas de un país medieval.

En los años cincuenta llegaron a la Academia militar jóvenes provenientes de extracciones sociales menos poderosas, con alguna cultura europea. Eran pocos, pero existían. Ya en 1951 el padre José María Llanos, encabezó una organización que pretendía infundir ciertos ¿valores liberales? al ejército, cuyo nombre era el de Forja. Es innegable que en general los cuartos de banderas tenían -¿tienen?- una ideología común: un franquismo acérrimo, y una total obediencia al dictador al que consideraban hacedor supremo del honor español. Con esos mimbres, mientras el tirano languidecía en su cama a punto de morir, los miembros de UMD, se la juegan lanzándose a la palestra.

“Sabíamos que íbamos a pagar por ello [por impulsar la UMD], pero era lo que tocaba”, le dice Fortes al diario.es. Y lo hicieron. No más de doce que dieron la cara pero se dijo que implicados en el movimiento estaban de 150 a 200, incluyendo a suboficiales y algunos miembros de la Policía Armada también.

Los portugueses había formado con éxito el Movimento das Forças Armadas y la pregunta de ¿Por qué no nosotros? seguía sobrevolando el ambiente.

Las diferencias eran claras. En España el ejercito era gregario, bien cuidado por la dictadura, amamantado por las fuentes del poder vigilante de que no hubiera infiltrados. Antes de entrar en la Academia Militar se expurgaba la información familiar del pretendiente, de haber algún familiar o antepasado republicano, democrático o mínimamente señalado por políticas criticas al régimen, se denegaba su entrada. En Portugal, en cambio, era notorio el agotamiento producido por el colonialismo que llevaba a los jóvenes a guerras infames contra poblaciones lejanas, mientras sus pagas eran exiguas y en la metrópoli se vivía de forma precaria. La languidez de la dictadura portuguesa con las colonias en pie de guerra con movimientos revolucionarios que permeaban al ejercito portugués, permitió que floreciera la protesta o la incomodidad en los cargos intermedios, mientras que en España, la politización y el cuidado que tuvo siempre la dictadura con el bastión militar, fue determinante para que no triunfara el movimiento de la UMD, por más determinismo que pusieran sus miembros.

https://www.eldiario.es/sociedad/ostracismo-umd-agrupacion-perseguida-defender-valores-democraticos-ejercito-franquista_1_9775693.html

Los militares democráticos de la UMD, comandante, Luis Otero Fernández y los capitanes Fermín Ibarra Reyes, Antonio García Márquez, Xosé Fortes Bouzán, Fernando Reinlein, Restituto Valero, Jesús Consuegra, Manuel Fernández Lago y Abel Jesús Cillero, jamás pretendieron ni alentaron un golpe de estado puesto que lo sabían impensable. Su compromiso y sus premisas de inicio que hicieron públicas nada más conocerse el movimiento, propugnaban un cambio hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos, Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, una mayor profesionalización del ejercito (anticuado hasta la medula) amnistiar a los presos políticos, el regreso de exiliados y la creación de un ministerio del ejército. Como vemos, nada menos revolucionario que las pretensiones de los militares, tanto que hizo titular a la BBC que los militares españoles habían sido castigados por pedir medidas conservadoras.

Se trataba de dar a conocer que había fisuras en el ejercito español, que una parte de los mandos militares no comulgaban con el ideario fascista requiriendo un cambio que mirase a las democracias europeas y occidentales.

De poco sirvió la conciencia moderada y democrática de los por entonces jóvenes capitanes y maduros comandantes. Fueron descubiertos y descabezados en 1975, muerto ya el dictador. El capitán del ejercito del aire, José Ignacio Dominguez, se encontraba en París en el momento de la detención, ofreciendo el mes de octubre de 1975 una conferencia de prensa exponiendo con detalle los motivos de la Asociación. Se quedó un tiempo en el exilio hasta que volvió en 1977 siendo detenido y condenado, como sus compañeros, a siete años de prisión además de la inhabilitación.

El comandante Otero, considerado cabecilla de la asociación fue condenado a ocho años en soledad en el Castillo de San Carlos en Palma, con la esperanza de quebrar su salud mental por aislamiento. Fernando Reinlein, junto a los demás fueron condenados a diversas penas dependiendo del grado de implicación.

La ley de Amnistía de 1977 los excluyó, la misma ley que ha permitido seguir en total impunidad a los torturadores de la Brigada Político Social, como Billy el Niño al inspector Solar o el brigada Caballero (de Santander) o a los jueces de los Tribunales de Orden Público, que se acostaron siendo jueces fascistas y se levantaron ¡al día siguiente! conformando la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo https://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html

Años más tarde, Santiago Carrillo confesaría en una entrevista con cierto pesar “que se les había olvidado los militares democráticos en los pactos de la Transición” Estos militares que se jugaron más que cualquier civil, tuvieron que esperar hasta la llegada de Carme Chacón al ministerio, nada menos que pasados 33 años, para que se les concediera la Cruz del Mérito Militar y al piloto de aviación, la de Merito Aeronáutico. El teniente coronel Fortes, contaba a los periodistas del diario.es que durante esos días recibió de ochenta a cien mails de generales “encabronados” criticando la concesión. Entre medias hubo gobiernos socialistas, con el ministro Bono a la cabeza, ninguneando y negando los derechos a los militares demócratas. Y eso que durante el tiempo que mantuvieron la Asociación se habían reunido con la oposición de entonces, uno de los que recuerdan los militares es a un joven abogado andaluz cuyo nombre de entonces era “Isidoro”

La Transición los pasó por encima sin pudor ni pena. Los sucesivos gobiernos socialistas les indultaron y se les permitió la reincorporación pero jamás se les concedió destino, que es una forma de no incorporar. Tuvieron que buscarse trabajo en la vida civil, y tuvieron que pasar muchos años para ser reivindicados precisamente ellos, los que devolvían el honor al ejercito español. Los auténticos patriotas.

Fueron y nos tememos que son, los grandes olvidados de este estado en el que nos cuentan que la democracia la trajeron un ex falangista que cambió de chaqueta de un día a otro y un tipo que anda huido del país para no pagar a Hacienda y que hizo su fortuna cobrando comisiones de forma indecorosa siendo jefe del Estado. Un país que tiene al militar golpista del año 1982, Milans del Bosch, y al general Moscardó, golpista del 1936, que se atrincheró en el Alcázar de Toledo masacrando a los que no estaban de acuerdo con el encierro, enterrados en el Museo Militar del Ejército.

¿No está claro que vivimos en el país de las paradojas?

María Toca Cañedo©

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/bolanos-declara-ilegal-condena-promotores-asociacion-militar-antifranquista-umd/20230703183613601551.html

https://www.facebook.com/watch/?v=1663030147336067

https://www.rtve.es/play/videos/programa/union-militar-democratica-1975/233896/

