Vita Sackeville-West

Produce curiosidad y una cierta perturbación que siempre que se nombra a esta mujer, las palabras quedan enlazadas por su conocida bisexualidad y sobre todo por la relación que mantuvo con Viriginia Woolf. Como si Vita Sackerville-West no tuviera entidad por si misma ni hubiera realizado una obra memorable. Claro que su condición sexual y su forma de entender las relaciones sentimentales, fue muy importante, casi diría que conforma una prueba revolucionaria de la complejidad humana cuando se desarrolla sin cortapisas culturales, pero Vita fue mucho más que todo eso.

Nace en el seno de una acaudalada familia el tres de marzo de 1892, en Kude Mouse, Sevenoaks. Su familia, quizá, la predestinó a la peculiaridad que pronto mostraría ya que los padres eran primos, habiéndose casado para mantener el apellido y el título que perderían de no hacerlo. El abuelo de Vita, Lionel Sackeville-West, diplomático conoció a la bailaora gitana, nacida en Málaga, Josefa Durán, con la que tuvo una larga y apasionada relación. Josefa estaba casada cuando conoció a Lionel, lo que fue inconveniente para tener siete hijos con él, una de ellas, la madre de Vita. Al casarse en Madrid, los abuelos, según las leyes británicas, no podían evitar que los descendientes perdieran el castillo de que ha pertenecido a la familia desde generaciones, una magnifica fortaleza que tenía trescientas habitaciones y sesenta personas a su servicio.

Los primeros años de Vita se desarrollan en dicho castillo, su aprendizaje primario fue impulsado por una institutriz que la formó para poco después hacer su entrada en un colegio de Mayfair. Siendo apenas una niña, con solo once años, mantuvo su primer idilio con la compañera Rosamund Grovesnor, . Tanto el padre como la madre mantuvieron una cierta flexibilidad en la fidelidad conyugal por lo que pensamos que ese ambiente permisivo de libertad sexual fue algo natural que fue vivido por Vita sin estridencias ni culpa. Todo esto ocurría durante los años de la sociedad eduardiana y victoriana que eran de un contenido puritano excesivo. Bien es cierto que las normas sociales estrictas no cuentan demasiado para la alta sociedad, pero no olvidemos que Oscar Wilde fue encarcelado años antes por mantener relaciones homosexuales.

Lo cierto es que a ese primer amor infantil le siguió el que fue, quizá, el más intenso y largo de su vida, que no era con Virginia Woolf, sino que se trataba de Violet Keppler, con la que vivió un apasionado y largo romance. A la vez, Vita contrajo matrimonio con el diplomático, político y notable escritor, Harold Nicolson, que también era bisexual, concibiendo un amoroso matrimonio abierto pero manteniendo durante toda su vida un amor, camaradería respeto y admiración mutua, digno de destacar. Fue uno de sus hijos, Nigel, quien explicara las relaciones familiares en su libro “Retrato de un matrimonio” a la muerte de ambos padres.

Casada con Nicolson, viven en diversos países debido a su trabajo, pero él renuncia a la vida diplomática porque Vita deseaba volver a Gran Bretaña. Vita emprende un viaje por Europa con Violet, durante el cual, para evitarse cotilleos, Vita, de alta estatura y físico contundente, se vestía de hombre presentándose como el esposo de Violet…Años después, durante una cena de los miembros del grupo de Bloonsbury, Viriginia Woolf escuchando la historia de aquel viaje concibió la novela Orlando, que según Nigel fue una maravillosa declaración de amor de Woolf a su madre.

Para entonces, la pareja formada por Vita y Harold habían perdido la posesión del titulo y del castillo familiar, debido a la ley Sálica que desposeía a las mujeres de sus propiedades. Adquieren el castillo de Sissinghurst cerca de Cranbrookm donde residen dando comienzo a una de las pasiones de Vita, que comienza a diseñar el famoso jardín que hoy se conserva y es de una belleza singular que ahora es administrado por la National Trust, que administra los lugares de interés histórico. Durante años, Vita Sackeville-West, escribió artículos sobre paisajismo en The Observer, donde explicaba las características de flores, plantas y las formas de jardinería que ella ponía en práctica en su propiedad.

Violet contrae matrimonio por lo que la relación con Vita se resquebraja. La promete que no consumará su relación y que su matrimonio sería una mera formalidad pero en un momento de la relación, Vita se entera de que no respetó el acuerdo y abandonan la relación romántica que mantenían, pero no la amistad que llegaría hasta la muerte. Las cartas que Violet le envía a lo largo de su vida son muestra de amor, respeto y admiración, las de Vita han desaparecido. Como prueba dejamos este texto que, una vez rota la relación, le envía:

“Mis días se consumen por la impotencia de este deseo hacia ti, mis noches están llenas de sueños insufribles. Te deseo. Te deseo hambrientamente, locamente, apasionadamente. Me muero de hambre por ti. No por tu parte física, sino por tu compañía, tu simpatía, los incontables puntos de vista que compartimos. No puedo existir sin ti. Eres mi afinidad, mi alma gemela. No lo puedo remediar y tú tampoco. Nos completamos la una a la otra”. Las cartas de Sackville-West acabaron en el fuego.

El grupo de Bloomsbury lo conforman varios integrantes artistas, escritores y gente de la cultura que tienen en común su amor inmenso por el arte, cultivan la amistada, son cultos, liberales en cuanto a las relaciones de pareja conformando una hermosa isla cultural de la que Vita y Virginia Woolf forman parte con sus maridos. Al principio de conocerse, a Virginia no le gusta Vita, demasiado grande, angulosa…pero la admiración mutua generó solo durante un año, la relación amorosa, que derivó en una estrecha amista el resto de sus vidas.

El esposo de Vita, mantuvo relaciones con hombres y mujeres, el amante de más larga duración fue el escritor Raymond Mortimer, amigo de Vita, que a su vez fue amante de innumerables mujeres.

La libertad y el arte se conjugaban entre los miembros del grupo de forma natural y agradable.

Vita, realizó una tarea ingente literaria, con el largo poema, La Tierra, ganó el Premio Hawthornden en 1927.Volviendo a ganarlo otra vez más en 1933 con sus Collected Poems.

Fue editada por el matrimonio Woolf al que fue fiel incluso cuando su libro Los Eduardianos, vendió en pocas semanas más de 30.000 ejemplares y por ello recibía tentadoras ofertas de otras editoriales más grandes. Vita, fue una intelectual, una escritora de calidad, y una mujer que rompió los esquemas sociales de una época donde el puritanismo ahogaba la libertad individual.

Murió de un cáncer abdominal el dos de junio de 1962 en el castillo de Sissinghurst en el condado de Kent donde se mantienen sus magníficos jardines diseñados por ella con talento artístico. Se pueden visitar ya que son públicos.

María Toca Cañedo©

A continuación dejo la referencia de la obra de creación de Vita Sackeville-West

Poesía

Chatterton (1909)

A Dancing Elf (1912)

Constantinople: Eight Poems (1915)

Poems of West and East (1917)

Orchard and Vineyard (1921)

The Land (1927)

King’s Daughter (1929)

Sissinghurst (1931)

Invitation to Cast out Care (1931)

Collected Poems: Volume I (1933)

Solitude (1938)

The Garden (1946)

Novelas

Heritage (1919)

The Dragon in Shallow Waters (1921)

The Heir (1922)

Challenge (1923)

Grey Wethers (1923)

Seducers in Ecuador (1924)

Passenger to Teheran (1926)

The Edwardians (1930)

All Passion Spent (1931)

The Death of Noble Godavary and Gottfried Künstler (1932)

Thirty Clocks Strike the Hour (1932)

Family History (1932)

The Dark Island (1934)

Grand Canyon (1942)

Devil at Westease (1947)

The Easter Party (1953)

No Signposts in the Sea (1961)

Biografías y otros trabajos

Knole and the Sackvilles (1922)

Passenger to Teheran (1926)

Twelve Days: an account of a journey across the Bakhtiari Mountains of South-western Persia (1927)

Saint Joan of Arc (1936)

Pepita (1937)

The Eagle and The Dove (1943)

Daughter of France: The Life of Marie Louise d’Orléans (1959)

Sissinghurst: Vita Sackville-West and the Creation of a Garden (con Sarah Raven, 2014)

